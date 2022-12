Calciomercato Juventus, “vuole Sarri ad ogni costo”: ribaltone imminente

Calciomercato Juventus, il giocatore è disposto finanche a ridursi l’ingaggio pur di trasferirsi nuovamente in Italia.

Ufficialmente riaprirà i battenti solo a gennaio, ma di fatto è già da qualche giorno che si è tornati a respirare il clima da calciomercato. La sessione invernale comincerà lunedì prossimo – stavolta lo farà, guarda caso, assieme alla Serie A, che riprenderà quarantott’ore dopo – eppure i vari club si stanno muovendo già da tempo per rinforzare le rispettive rose e per fare degli aggiustamenti a campionato in corso.

Tanti i nodi da sciogliere in casa Juventus, dove regna l’incertezza per via delle vicissitudini societarie. Il nuovo Consiglio d’amministrazione si insedierà solamente il 18 gennaio ed è improbabile che i bianconeri facciano dei movimenti prima di quella data. C’è chi dice che quello della Signora sarà un mercato in cui si effettueranno quasi esclusivamente delle operazioni in uscita. Con l’obiettivo di preparare il terreno in vista dell’estate, quando – si spera – le acque si saranno calmate. In queste ore tiene banco, intanto, la vicenda di Luca Pellegrini, in prestito all’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, Pellegrini vuole solo la Lazio

Approdato in Germania la scorsa estate, il terzino sinistro cresciuto nelle giovanili della Roma – ed arrivato a Torino nel 2019 nell’ambito dell’affare Spinazzola – non ha pienamente convinto l’allenatore Oliver Glasner, che non lo considera un titolare. Certo, Pellegrini è riuscito a ritagliarsi il suo spazio all’Eintracht, ma è stato purtroppo limitato da alcuni problemi fisici che lo avevano tormentato pure alla Juventus.

Ieri via abbiamo riportato le parole di Markus Krosche, direttore sportivo del club tedesco, il quale ha ammesso le difficoltà riscontrate dal classe ’99. Aggiungendo però anche che la volontà del Francoforte è quella di tenere il giocatore fino a fine stagione. Stando a quanto riporta invece l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Pellegrini starebbe facendo di tutto per andare alla Lazio ed “esaudire” la richiesta di Maurizio Sarri, che lo sta cercando da tempo. Il giocatore, pur di tornare nella Capitale, è disposto finanche a fare un sacrificio in termini di ingaggio. Ieri l’incontro con Lotito, si ragiona di un prestito biennale.