Dal Barcellona alla Juventus: spunta l’ultimatum

Il Barcellona dà un ultimatum al calciatore. In caso di fallimento, pronta la cessione all’estero. La Juventus drizza le orecchie e resta alla finestra.

A differenza della Serie A, che riprenderà solo mercoledì prossimo con le sfide della sedicesima giornata di campionato, la Liga, come pure la Premier League e la Ligue 1, ha già riaperto i battenti mandando in campo la quindicesima giornata della stagione. Una Liga che, come tutti i principali campionati d’Europa, si prepara all’imminente sessione invernale di calciomercato che scatterà dopodomani.

Una sessione di calciomercato che, stando a quanto riferito da El Goldigital, potrebbe essere sfruttata dal Barcellona del presidente, Joan Laporta che, desideroso di tornare sul tetto di Spagna a distanza di quattro anni dall’ultima affermazione, avrebbe dato un ultimatum a Ferran Torres il quale, pronto ad essere sfruttato da Xavi vista la squalifica di Robert Lewandowski, potrebbe lasciare la Catalogna già a gennaio qualora non dimostri al suo allenatore di meritare la permanenza in squadra.

Calciomercato, Ferran Torres ai ferri corti col Barcellona: pronto il ritorno in Premier League, ma occhio alla Juventus

Pagato ben 55 milioni di euro più 10 di bonus al Manchester City esattamente un anno fa, l’avventura di Ferran Torres col Barcellona potrebbe finire prima del previsto. Nonostante un contratto che lo lega ai catalani fino al 30 giugno 2027, il classe 2000 potrebbe infatti lasciare la Spagna già nelle prossime settimane per far ritorno in Premier League, dove ad attenderlo ci sarebbe l’Arsenal del tecnico iberico, Mikel Arteta.

Arsenal che, stando sempre a quanto riportato da El Goldigital, sarebbe pronto a battere la concorrenza della Juventus, offrendo ai blaugrana 30 milioni di euro per il duttile attaccante 22enne. Trenta milioni di euro che, sebbene considerati pochi, dovrebbero convincere il Barcellona a privarsi del suo gioiello.