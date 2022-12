Juventus, una sentenza che non lascia scampo. Cosa sta succedendo con Paul Pogba: i dettagli della situazione.

La situazione Pogba complica il centrocampo bianconero. Ancora zero minuti giocati in questa stagione e sullo sfondo aleggia un malessere che arriva fino ai tifosi.

Ma come sta il Polpo ma soprattutto quando tornerà da titolare? Sicuramente, a detta di Allegri, non ci sarà contro la Cremonese, la trasferta prossima che vedrà proprio impegnata la squadra di Massimiliano Allegri, il 4 gennaio 2023.

Juventus, Pogba non giocherà più in bianconero?

In tal senso, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Mario Mattioli ha parlato dell’attuale situazione del numero 10 bianconero che potrebbe tornare a disposizione di Allegri e della squadra non prima della metà di gennaio. Come detto poc’anzi, proprio in questa occasione, Mattioli è stato categorico nel dira la sua sull’attuale situazione: “Pogba in questo momento è purtroppo lo specchio della Juventus. Spero che abbia avuto una autorizzazione da Allegri per i suoi giorni di vacanza sulla neve, ma il vuoto di gestione tecnica dei bianconeri è evidente. Cherubini non può colmare tutto questo, è sempre stato una seconda o terza linea in questo senso”.

La chiusura dell’intervento è decisamente una sentenza per quanto concerne, proprio, il presente del centrocampista della Juventus: “Pogba, forse, con il suo secondo video voleva smorzare le polemiche (in riferimento al video pubblicato dallo stesso giocatore su Instagram), ma ha finito ugualmente per avere un comportamento non corretto. Mi sto convincendo che il francese, quest’anno, non indosserà mai la maglia bianconera. Per un motivo per un altro”. Una situazione che la Juventus spera di arginare al più presto e di avere il prima possibile, a disposizione, proprio il talentoso numero 10 arrivato, come sappiamo, a parametro zero proprio dal Manchester United la scorsa estate.