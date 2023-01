Coup de theatre dalla Premier: Juventus in gabbia, così salta tutto

Calciomercato, dalla Premier League sarebbe pronto il doppio assalto: in questo modo poche possibilità per la Juventus

I colpi a parametro zero saranno quelli più importanti per la prossima stagione. Sono diversi infatti i giocatori in Europa che vanno in scadenza di contratto e che già in questi giorni possono firmare per il nuovo club.

Sembra altrettanto ovvio, comunque, che quasi tutti aspetteranno i prossimi mesi per cercare una soluzione definitiva per la propria carriera, andando a scandagliare tutte quelle che sono le possibili offerte che i vari agenti presenteranno. Uno dei colpi più interessanti sotto questo aspetto è quello che porta il nome di Grimaldo, esterno difensivo spagnolo di 27 anni che gioca nel Benfica e che a suon di prestazioni importanti ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa. Anche la Juve, così come vi abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi, lo ha messo nel mirino. Ma non sarà facile, soprattutto per quello che potrebbe succedere, riuscire a portarlo a Torino. Secondo OJogo, inoltre, ci sarebbero due club di Premier League pronte all’assalto.

Coup de theatre dalla Premier, Arsenal e Chelsea su Grimaldo

Sia i Gunners che i Blues infatti starebbero pensando al giocatore. E siccome per il cartellino non dovrebbero esserci problemi – nonostante i colloqui il rinnovo appare impossibile – dalla Premier League sono pronti a fare un’offerta importante al giocatore. Non si conoscono le cifre, ma senza dubbio le risorse economiche sono diverse da quelle della Vecchia Signora.

Ecco perché, in questo modo, appare difficile che la Juventus possa riuscire nel colpo, che sarebbe importantissimo, e che regalerebbe ad Allegri un giocatore dalle evidenti qualità fisiche e tecniche che garantirebbe una certa continuità sulla corsia mancina per diverse stagioni.