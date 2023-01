Calciomercato Juventus, sliding doors Milinkovic: offerta da 70 milioni

Iniziato il calciomercato in casa Juventus dove l’attenzione deve essere comunque rivolta alle vicende di campo.

Mercoledì infatti la formazione allenata da Massimiliano Allegri tornerà a giocare in campionato contro la Cremonese con l’obiettivo di ripartire da dove si era lasciato. Ovvero da una striscia di vittorie con le quali si è tornati nelle prime posizioni e dunque a sperare nella possibilità di lottare per lo scudetto. Una missione difficile ma non certo impossibile.

Gennaio però è anche il mese del calciomercato e per i tifosi la preoccupazione è tanta nel capire quali potrebbero essere le mosse del club in questa finestra dei trasferimenti invernali. Non sembra esserci la volontà di fare degli investimenti importanti in queste settimane, bisognerà al contrario iniziare a pianificare il futuro. È in estate che la Juventus metterà a segno i maggiori colpi per rinnovare il proprio organico, cercando di migliorarlo e renderlo sempre più competitivo.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Milinkovic: la Lazio ha già risposto

Salvo clamorosi colpi di scena non si segnalano grandi movimenti in entrata per la Juventus, a meno che non si sblocchino le operazioni Mckennie e Rabiot, che hanno diversi estimatori in giro per l’Europa. Soprattutto il texano sta calamitando le attenzioni di molti club in Premier League ed in Bundesliga, con il Bournemouth disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per mettere la freccia.

Soldi che eventualmente potrebbero essere utilizzati per piazzare il grande colpo Milinkovic Savic, da tempo nel mirino della “Vecchia Signora”. Legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2024, il “Sergente” è uno dei pupilli di Max Allegri, e ben si adatterebbe nello scacchiere tattico del tecnico livornese.

Mettere le mani sulla mezzala serba, però, non sarà affatto facile per Cherubini. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, l’Arsenal avrebbe fatto recapitare un’offerta da 70 milioni di euro sul tavolo della Lazio. Proposta rispedita al mittente dai biancocelesti, che valutano il proprio gioiello non meno di 90 milioni di euro. Se il buongiorno si vede dal mattino, però, la corsa per mettere le mani su Milinkovic si preannuncia assolutamente intricata. Staremo a vedere.