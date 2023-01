Cremonese-Juventus galeotta: emergenza improvvisa ed acquisto definito

Cremonese-Juventus è galeotta: mancano due giorni alla ripresa della Serie A e l’emergenza è improvvisa. Acquisto definito

Mancano due giorni al ritorno della Serie A e la Juventus di Massimiliano Allegri sarà impegnata sul campo della Cremonese per riprendere la corsa verso il primo posto. Sarà anche la prima uscita senza Agnelli presidente e vuoi o non vuoi è un appuntamento storico.

Ma non c’è spazio in questo momento per i sentimenti. Servono solo ed esclusivamente i tre punti per cercare di ridurre il gap con il Napoli capolista che sarà impegnato a Milano contro l’Inter. Potrebbe essere un’occasione questa, senza discussioni, per avvicinarsi alla testa della classifica. I bianconeri hanno sulla carta un impegno agevole anche se la truppa guidata da Alvini è pronta ad intervenire sul mercato in maniera importante, soprattutto dietro, dove Chiriches è alle prese con un infortunio. Per questo, secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina in edicola, il colpo è già definito.

Cremonese-Juventus, subito Ferrari per Alvini

Sì, è in fase di chiusura il colpo Alex Ferrari dalla Sampdoria. Non si sa ancora se sarà a disposizione per la gara contro i bianconeri di dopodomani, ma i lombardi hanno il difensore in mano.

L’acquisto è fatto, e sarà il primo tassello per la squadra che ha assaporato la Serie A in questa stagione che cerca ovviamente la salvezza, obiettivo che rimane difficile vista la classifica che adesso i padroni di casa si ritrovano. Occhio però, perché è sempre il primo appuntamento dell’anno e che quest’anno arriva decisamente dopo una sosta lunghissima per via del Mondiale in Qatar. Le insidie quindi ci sono e sono anche belle importanti e senza discussioni servirà la migliore Juve per riuscire a portare a casa tre punti che si potrebbero rivelare fondamentali per il proseguo della stagione. Una stagione che ancora può regalare emozioni e sorprese. Una stagione che dalle parti di Torino sperano possa prendere la piega giusta. Sul campo. Le questione extrasportive, anche se è difficile, devono rimanere fuori dalla Continassa.