Non solo Conte alla Juventus: futuro segnato, doppio ritorno

L’allenatore salentino, come del resto ha già fatto durante la sue precedenti esperienze in panchina, ne ha avuto anche per la società. “Colpevole” di non aver costruito una squadra in grado di lottare per traguardi ambiziosi. Come il titolo. Oppure essere competitiva in Champions League. “Al massimo possiamo lottare per il quinto posto”, ha detto Conte, prendendo atto che con il k.o. di ieri il Tottenham si è fatto scavalcare dal Manchester United ed è finito in quinta posizione. Un messaggio neppure tanto cifrato che in realtà aveva già mandato mesi fa. E posto quasi come condizione affinché possa firmare il rinnovo a fine stagione e continuare la sua avventura londinese.

Non solo Conte alla Juventus, in caso di addio c’è chi vorrebbe un Pochettino 2.0

Secondo Conte, per lottare per il primo posto, servono “quindici giocatori forti e tanti giovani”, aggiungendo che “in Premier League ci sono squadre che possono permettersi di spendere oltre 300 milioni“. Poi l’ex tecnico di Inter e Juventus si è rivolto ai suoi tifosi, ai quali ha detto a chiare lettere di non crearsi aspettative.

Difficile, a questo punto, pensare che il rapporto tra Conte e il Tottenham possa continuare. A meno, ovviamente, di investimenti milionari del club londinese in questo mercato di gennaio. Come riporta Calciomercato.it, prende a questo punto sempre più piede l’ipotesi di un ritorno dell’allenatore nativo di Lecce in Serie A, con la Juventus senz’altro in prima linea. Così come a Londra potrebbe tornare Mauricio Pochettino, il tecnico della finale di Champions League 2019 che è sempre molto amato dai tifosi Spurs.