Calciomercato, Juve-Real ha già un vincitore: vuole tornare

Calciomercato, continua la “lotta” tra Juventus e Real Madrid. Il giocatore ha preso la sua decisione: ecco dove giocherà.

Pronta a tornare ufficialmente in campo domani contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, la Juventus di Massimiliano Allegri incassa un brutto colpo sul ring del calciomercato. Alla ricerca di nuovi elementi che gettino le basi per l’imminente futuro, la Vecchia Signora, stando a quanto rimbalzato dalla Spagna poche ore fa, avrebbe visto sfumare all’ultimo la trattativa per quell’Ivan Fresneda che, da tempo sul taccuino degli uomini di mercato bianconeri, avrebbe deciso di restare in Spagna.

Classe 2004, di ruolo terzino destro, Fresneda è stato visionato dal club piemontese in occasione del match di venerdì tra il Real Valladolid, club proprietario del suo cartellino, e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un Real Madrid che, proprio come la Juventus, ha sfruttato la sfida di campionato contro il Pucela per parlare con la società biancoviola del promettente laterale che, riferisce Todofichajes.com, preferirebbe tornare a vestire la maglia dei blancos piuttosto che trasferirsi in Serie A.

Calciomercato, Fresneda preferisce il Real Madrid che offre Odriozola alla Juventus

Ivan Fresneda non vestirà la maglia bianconera della Juventus: è questa la notizia riportata da Todofichajes.com poche ore fa. Una notizia secondo la quale il giovane terzino destro del Real Valladolid sarebbe ormai a un passo dal ritorno al Real Madrid la prossima estate.

Nonostante il forte interessamento della Juventus, il 18enne iberico avrebbe infatti manifestato la volontà di tornare nella capitale spagnola dove, a partire dalla stagione 2023-2024, dovrebbe soffiare la titolarità al non più giovanissimo Dani Carvajal il quale, di conseguenza, si accomoderebbe in panchina togliendo il posto ad Alvaro Odriozola che, mai tenuto in considerazione da Carlo Ancelotti, potrebbe tornare in Serie A proprio alla Juventus che, sfumato Fresneda, potrebbe decidere di accontentarsi dell’ex Fiorentina.