Calciomercato Juventus, colpo dal Napoli: è saltato tutto

Calciomercato Juventus, il giornalista sostiene che avrebbe perso diverse posizioni nelle gerarchie: sfuma tutto.

Ha ricevuto l’endorsement di John Elkann, amministratore delegato di Exor, in uno dei momenti più complicati della storia recente della Juventus. Doveva essere uno dei primi a saltare, dopo le dimissioni annunciate in blocco dagli ormai ex dirigenti (Agnelli, Nedved, Arrivabene). Ed invece Massimiliano Allegri non solo è stato confermato ma sembra essere uscito più forte dalla crisi societaria che il mese scorso ha investito il club bianconero.

C’è addirittura chi dice che per lui è pronto un ruolo “alla Ferguson”. Per ora è impossibile prevedere cosa succederà da qui a pochi mesi. Ma quel che è certo è che incideranno parecchio i risultati. Se la stagione della Juventus dovesse prendere una brutta piega, non racimolando nessun trofeo come lo scorso anno, allora non è detto che Allegri continui ad essere l’allenatore della Vecchia Signora, malgrado abbia firmato un contratto fino al 2025. Il tecnico dei cinque scudetti di fila dal 2015 al 2019 si gioca tutto in questi sei mesi: da qui passerà la sua eventuale riconferma.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Giuntoli ipotesi sempre più remota”

Ma Allegri non è l’unico a giocarsi il posto. La sensazione, infatti, è che dalla prossima estate la Juventus avrà un nuovo direttore sportivo. L’operato di Federico Cherubini è stato valutato positivamente – non è un caso che sia stato confermato – ma è sotto gli occhi di tutti che la Juve è in cerca di un nome più altisonante per quanto riguarda quel ruolo.

GIUNTOLI – JUVENTUS ⚪️⚫️ 🗣”Escludo #Giuntoli. Al momento, in base ad alcuni spifferi che mi sono arrivati, #Giuntoli ha perso posizioni nelle gerarchie. Addirittura è stata tirata una riga sopra. Sui perchè devo ancora mettere insieme dei pezzi.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) January 3, 2023

Nelle scorse settimane si è parlato di un ritorno di Beppe Marotta, oggi amministratore delegato dell’Inter. Stuzzica anche Frederic Massara, attuale braccio destro di Paolo Maldini al Milan e considerato uno dei più bravi su piazza. Un altro grande sogno è Cristiano Giuntoli del Napoli, che la Juventus segue da diverso tempo. A quanto pare, però, il diesse del Napoli delle meraviglie avrebbe perso posizioni nelle gerarchie. Lo sostiene il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus.