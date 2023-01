Calciomercato, la Juventus lo vende ma non lo sostituisce: ultim’ora Sky

Calciomercato, i bianconeri potrebbero pensare a qualche cessione eccellente per alleggerire il monte-ingaggi.

Il calciomercato ha riaperto i battenti già da qualche giorno ma stanno subito volati nomi grossi. A fare la parte del leone, come al solito, “sua maestà” la Premier League. I ricchi club del massimo campionato inglese, si sa, quando vogliono (e possono) non badano a spese. In questo frangente a stuzzicare le loro fantasie sono quei giocatori che si sono messi in mostra in Qatar durante gli ultimi campionati del mondo.

Uno di loro ha già varcato la Manica, addirittura a mercato ancora chiuso. Si tratta di Cody Gakpo, ormai ex Psv Eindhoven che da qualche giorno è ufficialmente un calciatore del Liverpool. I Reds non hanno perso tempo. Estasiati dalle ottime prestazioni offerte dal giovane fantasista con la selezione di Louis van Gaal in Medio Oriente, hanno anticipato la concorrenza accontentando il club olandese, nelle cui casse hanno versato oltre 40 milioni di euro. Regalando così un importante rinforzo al tecnico Jurgen Klopp, che ora avrà maggiori alternative in attacco, e potrà fare fronte ai numerosi infortuni.

Calciomercato, McKennie corteggiato anche dall’Aston Villa

L’altro grande colpo potrebbe essere quello di Enzo Fernandez, giovane centrocampista del Benfica campione del mondo con l’Argentina di Leo Messi. L’ex River Plate, classe 2001, secondo gli ultimi rumors è a un passo dal Chelsea, che per portarlo a Londra – udite udite – si prepara a sborsare la cifra record di 127 milioni di euro. Se le indiscrezioni venissero confermate sarebbe l’acquisto più caro della storia dei Blues.

Non se ne stanno con le mani in mano neppure gli altri club cosiddetti minori. L’Aston Villa, ad esempio, vuole consegnare a Unai Emery una rosa che sia in grado di lottare per l’Europa, traguardo che ai Villans continua a sfuggire. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, oltre al Tottenham ci sarebbe anche il club di Birmingham su Weston McKennie, il centrocampista della Juventus che a gennaio potrebbe lasciare Torino. L’americano è attualmente chiuso da Miretti e Fagioli e la sua cessione sarebbe una sorta di “sacrificio” per poter alleggerire il monte-ingaggi. Secondo il giornalista di Sky non è detto che la Signora decida di prendere un altro giocatore al suo posto.