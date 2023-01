Sospiro sollievo Juventus: Giroud fa un regalo ad Allegri

La Juventus è ormai pronta per il ritorno in campo. Il primo ostacolo nel nuovo anno appena iniziato sarà la Cremonese.

Impegno assolutamente da non sottovalutare per i bianconeri allenati da mister Allegri, anche perché dopo la pausa che c’è stata per i mondiali in Qatar non è facile riuscire a trovare lo smalto dei giorni migliori. Concentrazione massima dunque è la parola d’ordine in questi giorni alla Continassa.

Ripartenza in campionato dunque ma non bisogna dimenticare che il mese di gennaio è anche il mese del calciomercato. È già partita ufficialmente la finestra dei trasferimenti invernali e i tifosi della Juventus sono ansiosi di capire se i bianconeri effettueranno o meno delle mosse. Che siano in entrata o in uscita. Facile immaginare che il club possa puntellare la rosa con qualche innesto low cost. Rimandando poi alla prossima estate i colpi più importanti per rinnovare la rosa.

Juventus, lo United non cerca Vlahovic: piace Giroud

Nel frattempo però i bianconeri dovranno anche cercare di tenersi stretti i propri gioielli. Ci sono alcuni giocatori che si avviano alla scadenza del contratto e per alcuni la società punta al rinnovo. Ma ci sono anche dei pezzi pregiati della squadra che piacciono ai top club europei.

Uno di questi è decisamente Dusan Vlahovic, che si è messo in luce anche agli ultimi mondiali sfoderando ottime prestazioni e gol pesanti. Negli ultimi giorni è parlato pure del fatto che lo United stia cercando un centravanti, un calciatore con caratteristiche da numero nove. Vlahovic è stato accostato ai Red Devils, ma i rumors che arrivano dall’Inghilterra – ed esattamente da The Sun – vedono il Manchester United interessato a Giroud, bomber francese del Milan che nonostante non sia più giovanissimo continua a macinare reti. I tifosi della Juventus insomma possono tirare un sospiro di sollievo.