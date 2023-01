Calciomercato Juventus, fine della storia: “Firma un precontratto”

Calciomercato Juventus, game over definitivo: il difensore è sempre più vicino ad apporre firma sul suo nuovo contratto.

Manca sempre meno alla ripartenza in campionato della Juventus: il match contro la Cremonese segnerà l’esordio di Milik e compagni, che vogliono dare la caccia alle posizioni di vertice.

Per farlo, sarà necessario partire con il piede giusto, e cominciare ad inanellare una striscia importanti di risultati utili consecutivi. Del resto, la compagine di Max Allegri aveva già chiuso il 2022 mettendo a referto sei vittorie consecutive, che avevano contribuito ad issare la “Vecchia Signora” al terzo posto in classifica, a dieci lunghezze di distanza dal Napoli. Dal mercato, però, salvo clamorosi colpi di scena, non arriveranno aiuti sostanziali. Le ben note vicissitudini extra-campo impongono scelte meditate sotto questo punto di vista. Ragion per cui, si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno, rinverdendo il legame con gli affari a parametro zero che avevano garantito la fortuna della “Vecchia Signora” negli anni scorsi.

Calciomercato Juventus, Soyuncu sempre più vicino all’Atletico Madrid: lo scenario

Uno dei profili accostati con una certa insistenza alla Juventus era quello di Caglar Soyuncu. Il difensore turco è legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023, che non è stato ancora rinnovato. Il poliedrico centrale, forte fisicamente ma in grado anche di far partire l’azione del basso, ha calamitato le attenzioni di diverse big, pronte a darsi battaglia per mettere le mani su un calciatore dalla sicura affidabilità.

Identikit che però è stato attenzionato da molto vicino dall’Atletico Madrid, che stano a quanto riferito da Team Talk sarebbe sempre più vicino ad ufficializzare il colpo. Le parti, infatti, avrebbero trovato una bozza di intesa per il trasferimento di Soyuncu in quel di Madrid, al punto che la firma del pre-contratto è ormai imminente. Salvo dietrofront a sorpresa, dunque , sarà l’Atletico Madrid la prossima destinazione di Soyuncu, per buona pace di Inter e Juve che hanno provato a capire, da molto lontano ed in maniera piuttosto timida, i margini di un possibile inserimento.