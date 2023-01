La Juventus lo blocca subito ma lo prende tra un anno: Serie A in ginocchio

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al futuro e potrebbero bloccare subito il giocatore. Mezza Sere A in ginocchio

Pensa al futuro la Juventus, che potrebbe cercare di bloccare subito il giocatore e lasciarlo in prestito almeno per un’altra stagione. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dal Corriere di Torino e che riguardano un portiere: il nome lo sappiamo già, visto che gira dalle parti della Continassa da diverso tempo.

Parliamo di Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta che al momento è in prestito alla Cremonese dove dopo un avvio di stagione in panchina ha scalcato Radu nelle scelte di Alvini. Nei giorni scorsi ne ha parlato anche Braida, sottolineando come il portiere ormai sia pronto al grande salto in una big della Serie A. E la Juventus, per il dopo Szczesny, fa decisamente sul serio.

Calciomercato Juventus, mezza Serie A bruciata

Il profilo del portierino anche dell’Under 21 di Nicolato è seguito da diverso tempo anche dalla Roma che cerca un dopo Rui Patricio. Mentre nelle ultime settimane lo stesso è stato accostato anche alle due milanesi, che tra i pali hanno dei problemi.

La società bianconera, comunque, per Carnesecchi, si è mossa con largo anticipo e potrebbe avere una priorità anche per via dei buoni rapporti che ci sono con l’Atalanta che è proprietaria del cartellino. La situazione insomma sembra aver preso una di quelle pieghe giusto che tanto piacciono ai tifosi. Il portiere è sicuramente uno dei più affidabili nel panorama italiano e, inoltre, è anche italiano. Il ritorno del made in Italy, in casa juventina, sembra essere una vera e propria priorità.