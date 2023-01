Da 6 a 2 milioni: doppio blitz dalla Turchia, la Juventus lo saluta definitivamente

Da 6 a 2 milioni, il calciatore bianconero ha preso tempo e vuole riflettere sull’offerta. L’ingaggio sarebbe comunque più basso.

Iniziare con il piede giusto il 2023 è l’obiettivo primario della Juventus, che nel giro di una settimana dovrà affrontare tre partite decisamente delicate.

Un trittico che inizierà oggi con la Cremonese e che terminerà venerdì prossimo con l’attesissimo big match del “Maradona” contro il Napoli di Luciano Spalletti. Duecentosettanta minuti in cui i bianconeri si giocheranno parecchio e che potrebbero servire a Massimiliano Allegri per rientrare nella lotta per lo scudetto dopo i sei successi consecutivi collezionati tra ottobre e novembre. Continuare a vincere è fondamentale per consolidare un posto fra le prime quattro – obiettivo minimo fissato dal tecnico livornese – e per alimentare le speranze tricolori. Ma il campionato non è l’unico fronte su cui sarà impegnata la Juventus, che da febbraio giocherà anche l’Europa League. Scontato il fatto che servirebbe qualche rinforzo nella sessione invernale del mercato appena iniziata. Ma prima di agire il direttore sportivo Cherubini deve attendere che si insedino i nuovi dirigenti, chiamati a far nuovamente quadrare i conti del club.

Da 6 a 2 milioni, proposte dalla Turchia per Alex Sandro

Nei prossimi mesi potremmo dunque vedere una Juventus particolarmente attiva per quanto riguarda le cessioni. Senza dimenticare che ci sono diverse questioni da risolvere, tra cui quelle dei calciatori attualmente in scadenza di contratto.

Uno di questi è il terzino sinistro brasiliano Alex Sandro, a Torino ormai dal 2015. Il suo rendimento è calato nelle ultime stagioni e il nazionale verdeoro non fornisce più le garanzie dei primi anni in bianconero, quando era tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Un altro problema è rappresentato dall’ingaggio, uno dei più alti: l’ex Porto percepisce 6 milioni di euro, una cifra che i bianconeri non possono offrirgli in un’eventuale trattativa per il rinnovo. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, le due parti hanno parlato di un accordo al ribasso, con l’ipotesi di un ulteriore prolungamento annuale. Nel frattempo però il procuratore di Alex Sandro è stato contattato da Galatasaray e Fenerbahçe, che lo porterebbero volentieri in Turchia. Ma anche in quel caso, come spiega il quotidiano torinese, l’ingaggio non sarà più alto di due milioni a stagione.