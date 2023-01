Game over Di Maria, lo hanno “fatto fuori”: “Non più alla Juventus”

Game over Di Maria, l’esterno argentino si è subito infortunato e non sarà presente nella trasferta di Cremona. Bufera su di lui.

Non c’è davvero pace per Angel Di Maria. Fresco campione del mondo con l’Argentina, l’esperto esterno sudamericano non può essere soddisfatto finora della sua avventura torinese, condizionata dai continui infortuni. E il rapporto con i tifosi non è mai davvero decollato, malgrado quell’esordio da urlo lo scorso agosto contro il Sassuolo.

L’ex Psg ieri si è nuovamente infortunato in allenamento – ha riscontrato un problema alla caviglia dopo una botta – e non sarà presente nella trasferta odierna a Cremona, nel primo match ufficiale del 2023 della squadra di Massimiliano Allegri. Apriti cielo. Un altro, l’ennesimo, stop che ha fatto letteralmente sbottare la maggior parte della tifoseria juventina, che lo accusa di “scarsa dedizione” ai colori bianconeri. Diciamoci la verità: la storia tra Di Maria e la Juventus non era iniziata sotto i migliori auspici. La lunga trattativa per portarlo a Torino, i tentennamenti del giocatore che vorrebbe chiudere la carriera al Rosario Central – il club in cui è cresciuto – le discussioni sugli anni di contratto. Al punto che i più “cattivi” sostengono che sia venuto in Italia solo per preparare al meglio il Mondiale qatariota, il suo vero obiettivo.

Game Over Di Maria, tifosi ai ferri corti con il campione del mondo

Qualche giorno fa gli aficionados bianconeri si erano già scagliati contro di lui per le ferie prolungate in Argentina insieme all’altro juventino Paredes. Non erano pochi i commenti – alquanto coloriti – comparsi sul suo account Instagram in cui gli si rimproverava la scelta (in realtà presa di comune accordo con Allegri) di passare il Capodanno a Rosario.

E l’infortunio di ieri non è che l’ultima appendice di un rapporto che continua ad essere molto teso con “El Fideo”, un giocatore che potenzialmente potrebbe dare una grossa mano nella seconda parte della stagione alla Juventus, come ha dimostrato in Qatar. Intanto c’è chi si augura che questo sia il suo ultimo – e unico – anno a Torino: ecco alcuni tweet tutt’altro che morbidi con il calciatore argentino.