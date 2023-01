Il Milan potrebbe in un certo senso chiedere aiuto a Dusan Vlahovic. L’ultimo scenario delineato da “Repubblica”.

La Serie A è pronta a riaprire i battenti e di conseguenza si prepara a scendere nuovamente in campo anche la Juventus dopo oltre cinquanta giorni di stop per il Mondiale. Massimiliano Allegri finalmente potrà rivedere all’opera i suoi uomini, mettendosi alle spalle un mese difficile. In cui, più che le vicende prettamente sportive, ha tenuto banco la questione societaria, con le clamorose dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione.

Tra meno di 24 ore i bianconeri affronteranno la Cremonese nella prima uscita ufficiale del 2023. L’allenatore livornese cercherà di dare continuità alla striscia vincente. La Juventus aveva chiuso il mese di novembre con sei successi consecutivi in campionato, fondamentali per tornare a bazzicare la zona Champions League dopo un avvio incerto. Non sarà facile centrare la vittoria numero sette perché nella trasferta lombarda mancheranno all’appello diversi titolari. L’ultimo a dare forfait è stato il neo campione del mondo Angel Di Maria, infortunatosi appena rientrato dall’Argentina. “El Fideo” probabilmente non avrebbe neppure giocato, ma contro i grigiorossi non si accomoderà neanche in panchina.

Filo diretto Milan-Vlahovic: la mossa dei rossoneri

L’altro grande assente è Dusan Vlahovic, che proprio un anno fa stava per iniziare la sua avventura bianconera. Il giovane centravanti serbo, acquistato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per oltre 80 milioni di euro, deve fronteggiare ormai da tempo una fastidiosissima pubalgia che ha condizionato anche le sue prestazioni con la Serbia in Qatar.

Non c’è ancora una data precisa per quanti riguarda il rientro. Tuttavia, si susseguono le voci di mercato sul suo conto, in merito ad una sua possibile cessione in Inghilterra. Ma non è questo l’aspetto sul quale vogliamo porre l’attenzione in questo momento. Alla luce dei numerosi infortuni che stanno falcidiano il cammino del Milan in questo frangente della stagione, infatti, i rossoneri sarebbero entrati nell’ordine di idee di introdurre una nuova figura nel proprio organico.

Come evidenziato da “La Repubblica“, infatti, si starebbe caldeggiando l’ipotesi di un vero e proprio “Head of Performance”: sotto questo punto di vista, tutti gli indizi portano ad Andreja Milutinovic, quarantatreenne preparatore personale proprio di Vlahovic.