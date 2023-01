La prima allegrata dell’anno: Juventus a Cremona, sorpresona di formazione

La prima allegrata dell’anno, l’allenatore livornese ha le idee chiare per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo allo “Zini”.

Il countdown è terminato. La Juventus oggi scenderà in campo per giocare il suo primo match ufficiale dopo più di cinquanta giorni da quel netto successo per 3-0 con la Lazio. La rimonta è tutt’altro che terminata. E in quel di Cremona i bianconeri vanno a caccia della settima vittoria consecutiva dopo le sei di fila conquistate tra ottobre e novembre, compresi i big match vinti contro l’Inter e la squadra dell’ex Sarri.

Continuare a mettere pressione a chi sta davanti è l’obiettivo di Massimiliano Allegri. È vero, il Napoli è lontanissimo, ma gli azzurri stasera saranno di scena a San Siro nello scontro diretto con l’Inter e potrebbero rallentare. Ecco perché è fondamentale allungare la striscia di successi, peraltro contro una Cremonese che non ha ancora vinto dal suo ritorno in massima serie. L’incognita, oltre allo stato di forma dopo la pausa, è rappresentata anche dalle assenze. Allegri sperava di recuperare tutti per gennaio, ma in infermeria ci sono ancora sei elementi.

La prima allegrata dell’anno, Soulé partirà titolare

Vlahovic è alle prese con la pubalgia e con ogni probabilità salterà anche la sfida con il Napoli. Per Pogba invece ci vogliono almeno altri 15 giorni prima che torni ad allenarsi con il resto del gruppo. Indisponibili anche De Sciglio, Bonucci e Cuadrado, oltre a Di Maria che ieri si è fatto male in allenamento e non seguirà la squadra a Cremona.

Per l’argentino, fresco campione del mondo, si tratta dell’ennesimo infortunio da quando veste il bianconero. Coi grigiorossi difficilmente sarebbe partito titolare, ma il suo apporto sarebbe stato sicuramente prezioso a gara in corso. Non sarà così e Max Allegri al suo posto sulla fascia destra sta pensando di schierare dal 1′ il suo giovane connazionale Matias Soulé, provato ieri in allenamento. Un’investitura importante per uno dei prodotti più interessanti del vivaio juventino.