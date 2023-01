Acquisto ufficiale top class: la Juventus prende nota

Acquisto ufficiale, la Juventus prende nota. Un obiettivo dei bianconeri cambia squadra. Ecco come si dovrebbe muovere la società

La Juventus per molto tempo, soprattutto la scorsa estate, lo ha messo nel mirino. Ma mai ha affondato il colpo. E adesso, dopo un lungo corteggiamento, il colpo lo ha piazzato il Chelsea che ha ufficializzato il difensore.

I Blues infatti hanno chiuso per Benoit Badiashile, difensore centrale mancino ex Monaco, che Allegri avrebbe voluto allenare in questa stagione. Poi, a lungo andare, la Juve ha deciso di virare su Bremer, che mancino però non è, ma rimane in ogni caso uno dei migliori innesti estivi dei piemontesi.

Acquisto top, Badiashile al Chelsea

Al momento non si sono state rese note le cifre dell’affare, ma il Chelsea ha fatto firmare al giocatore un contratto di sette anni e mezzo. Lunghissimo, che mette al riparo i Blues da quelli che potrebbero anche essere degli assalti nei prossimi anni.

Un acquisto importante per la squadra di Potter, che dà anche un’indicazione importante su come chiudere gli affari: con velocità e blindando praticamente un investimento.