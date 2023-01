Bomba clamorosa: “Zidane e Benzema insieme alla Juventus”

Calciomercato Juventus, le nuove indiscrezioni che trapelano dalla Spagna potrebbero imprimere una svolta importante alle nuove strategie. Scenario a sorpresa.

Contro la Cremonese è arrivata la settima vittoria consecutiva per la Juventus di Max Allegri, che è riuscita ad espugnare lo Zini grazie al sigillo su punizione di Arkadiusz Milik.

Un successo sofferto ma dal peso specifico non indifferente per la “Vecchia Signora”, che è riuscita a tenere il passo del Milan, recuperando due lunghezze al Napoli capolista, distante ora sette punti. La Juventus è stata in grado di far fronte alle tante assenze irrobustendo la formazione nel secondo tempo con gli ingressi in campo di Rabiot, Kean e Chiesa, poi risultati decisivi. Sembrano essere distanti gli istanti in cui la panchina di Allegri traballava in maniera pericolante. Il tecnico livornese, confermato anche da Elkann al timone dei bianconeri, è stato scelto come linea di continuità importante tra il passato ed il futuro. Ipotizzare un ribaltone, ora come ora, è impresa utopistica.

Calciomercato Juventus, Zidane e Benzema in bianconero: cosa sta succedendo

Allegri è infatti legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2025 in virtù del quale percepisce 9 milioni di euro a stagione. Soltanto un clamoroso harakiri della Juventus, con la mancata qualificazione in Champions League ed un’Europa League non da protagonista, potrebbe seriamente cambiare le carte in tavola. Dalla Catalogna, però, rilanciano la candidatura di Zinedine Zidane in ottica Juve. Il tecnico francese, che non ha ancora trovato l’accordo con la Federazione transalpina per un eventuale ruolo da CT, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Ricordiamo che Zidane è sempre stato uno dei nomi che ha affascinato di più Andrea Agnelli, che però non è mai riuscito a mettere le mani sull’ex allenatore del Real Madrid. Ma c’è di più. Secondo quanto riferito da “El Nacional“, infatti, l’approdo all’ombra della Mole di Zidane potrebbe schiudere le porte all’ingaggio di Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid, stando a quanto riferito, potrebbe entrare nell’ordine di idee di approdare alla Juventus, nel caso in cui Zidane dovesse accettare la corte della “Vecchia Signora”.