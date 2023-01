Calciomercato, filo diretto Juventus-Milan: 35 milioni rifiutati

Calciomercato Juventus, adesso il profilo è già d’interesse comune anche per i rossoneri: i dettagli dell’operazione.

Dall’estero arrivano importanti novità sul futuro di uno dei giocatori più seguiti sul mercato. L’esterno cresciuto nella cantera del Valencia adesso potrebbe lasciare già la Spagna. Su di lui diversi club interessati tra cui il Milan.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione estera, di ‘El Nacional’, il futuro di Ferran Torres potrebbe essere deciso già entro la prossima estate. Ancora giovane, l’estero è diventato uno dei più desiderati d’Europa tanto da aver fatto scendere, direttamente, il Tottenham di Antonio Conte che avrebbe offerto 35 milioni di euro. Troppo pochi per il club spagnolo che ne vorrebbe almeno 50.

Calciomercato Juventus, Torres a 50 milioni | C’è anche il Milan

Se il Tottenham, si legge, dovesse uscire di scena a quel punto le squadre italiane avrebbero la strada spianata. Tra le possibile pretendenti nella corsa al giovane esterno c’è anche il Milan di Pioli che potrebbe interessarsi al giocatore soprattutto se la questione Leao non dovesse risolversi, ovvero, se il giocatore dovesse partire in estate magari facendosi trainare dalle sirene inglesi.

La Juventus, invece, valuterebbe lo spagnolo come alternativa a Di Maria, visto che l’attuale campione del Mondo saluterà la Juventus proprio a fine stagione visto che il suo contratto andrà in scadenza. Si legge che sarà una possibile sfida contro il Milan da qui a giungo, proprio il club rossonero avrebbe la possibilità di inserirsi in maniera concreta in vista della prossima estate. E anche di mettere, direttamente, le mani sull’esterno ex City – stimato pure dalla dirigenza bianconera ma a condizioni economiche più favorevoli, magari in prestito con diritto di riscatto: opzione decisamente più gradita.