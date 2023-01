Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale: primo acquisto da 25 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri potranno pagare il giocatore in tre esercizi: da ieri c’è anche l’ufficialità.

La rete segnata da Arek Milik su calcio di punizione in pieno recupero sul campo della Cremonese ha permesso alla Juventus di portare a casa il primo successo del 2023, il settimo consecutivo in campionato. Sempre e comunque di “corto muso”, come piace a Massimiliano Allegri. Un termine che fu lo stesso tecnico livornese a prendere in prestito dall’ippica durante una conferenza stampa passata alla storia.

Il centravanti polacco ha avuto il merito di sbloccare una partita che i bianconeri hanno rischiato di pareggiare. E sarebbe stato un vero peccato, visto che a distanza di qualche ora il Napoli capolista è incappato nella sua prima sconfitta. Il k.o. di San Siro degli azzurri, finora mai battuti in campionato, riapre inevitabilmente i giochi per lo scudetto. Può rientrare anche la Juventus, terza in campionato, ora a -7 dalla squadra di Luciano Spalletti. Allegri non vuole lasciare nulla di intentato. Servirà un’impresa, recuperare sette punti non è affatto una passeggiata, ma la Signora ha il dovere di provarci.

Calciomercato Juventus, scatta l’obbligo di riscatto per Locatelli

La rimonta sarebbe meno complicata se la società mettesse a segno qualche colpo di mercato ma dopo il terremoto societario dello scorso novembre è improbabile che la Juventus faccia la voce grossa in questa sessione invernale.

Qualche rinforzo arriverà, ma solo se allo stesso tempo il club riuscirà a piazzare i cosiddetti esuberi, quei giocatori che non sembrano rientrare nei piani di Allegri. Chi invece continuerà sicuramente a farne parte è Manuel Locatelli. Il centrocampista 1998, cresciuto nelle giovanili del Milan e sbarcato a Torino nell’estate 2021, sulla carta è ancora in prestito dal Sassuolo ma dopo la presenza di ieri a Cremona è scattato ufficialmente l’obbligo di riscatto. Come ricorda il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, la Juventus verserà nelle casse del Sassuolo 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi.