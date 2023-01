Calciomercato Juventus, Allegri fa saltare il banco: firma per un solo anno

Calciomercato Juventus, Allegri fa saltare il banco e il giocatore potrebbe firmare per un solo anno. Si alza l’interesse per l’esterno

Il futuro è ancora tutto da scrivere. Forse. Perché il suo contratto che è in scadenza alla fine della stagione non è ancora stato rinnovato. E fino al momento non si è mai parlato di possibilità di allungare l’accordo. Il suo ciclo, in casa bianconera, sembra finito.

Forse, però. Perché secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.com, Massimiliano Allegri potrebbe fare la differenza in questa operazione. Vorrebbe il rinnovo di Alex Sandro per una sola stagione il tecnico, cosa che in casa bianconera non è stata valutata anche perché lo stipendio è fuori portata per un giocatore che non sembra avere la gamba e la voglia di qualche stagione fa. Insomma, una situazione che sembrava chiara e che potrebbe decisamente prendere una piega diversa da qui al prossimo giugno. Anche se sull’esterno brasiliano si sta alzando decisamente l’interesse di alcuni club che lo vorrebbero prendere a parametro zero.

Calciomercato Juventus, sirene turche per Alex Sandro

Fenerbahce e Galatasaray sarebbero molto interessate alle prestazioni del giocatore. E potrebbero sicuramente mettere sul piatto un contratto ricco, molto più alto di quello che potrebbe offrire la Vecchia Signora.

Sì, perché la Juve, alla fine, il rinnovo annuale lo potrebbe anche proporre se Allegri insistesse, ma di certo non alle cifre attuali. Un rinnovo al ribasso, per intenderci, uno di quelli che forse Alex Sandro non vorrebbe. Certo, giocare in Serie A o in Turchia potrebbe anche fare la differenza. Ma tutto sta alla volontà dell’esterno mancino. La notizia è riportata da calciomercato.com.