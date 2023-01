Calciomercato Juventus, bonus nel nuovo contratto: firma fino al 2026

Calciomercato Juventus, il giocatore andrebbe a percepire lo stesso stipendio attuale ma con dei bonus legati alle presenze.

Un anno fa la Juventus aveva bisogno di un attaccante. Di un nove puro che fosse in grado di occupare quella casella lasciata vuota nell’estate precedente da Cristiano Ronaldo, andato via da Torino proprio negli ultimi giorni di mercato. In quella circostanza il club bianconero preferì non badare a spese pur di battere la concorrenza. E si assicurò, per 80 milioni di euro, il centravanti più promettente della Serie A: Dusan Vlahovic.

Difficilmente in questa sessione invernale assisteremo ad un colpo così pirotecnico. Qualche rinforzo potrebbe arrivare, ma solo se contestualmente si verificheranno delle cessioni. Niente di clamoroso, dunque. Nulla di paragonabile all’acquisto del serbo ex Fiorentina, che mandò in visibilio il popolo bianconero. Lo ha fatto intendere in conferenza stampa anche lo stesso Massimiliano Allegri, dicendo che la rosa necessita esclusivamente di qualche ritocco. La Juventus, secondo il tecnico livornese, va bene così com’è. In attesa di recuperare quei giocatori che hanno saltato quasi tutta la prima parte della stagione come ad esempio Federico Chiesa oppure Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, la proposta del Chelsea per convincere Kanté a rinnovare

Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, lavorerà probabilmente in prospettiva. In vista dell’estate, quando la Signora cercherà di accaparrarsi qualche parametro zero di livello top come ha fatto lo scorso anno con Pogba.

La “lista dei desideri” bianconeri in mano al diesse è abbastanza lunga. Tanti sono i giocatori che fanno gola, ma non sarà semplice giocare d’anticipo nei confronti degli altri club, specie quelli della Premier League. Uno dei sogni nel cassetto è sicuramente N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea che a giugno potrebbe liberarsi gratis. Il contratto del francese, attualmente fermo da mesi a causa di un brutto infortunio, è in scadenza e la trattativa per il rinnovo è ancora ferma. O meglio, nelle ultime ora pare ci sia qualche novità. Secondo Foot Mercato infatti il Chelsea avrebbe proposto a Kanté lo stesso stipendio che il giocatore percepisce attualmente, ma con dei bonus legati al numero delle presenze. I Blues vogliono blindare l’ex Leicester fino al 2026.