Calciomercato Juventus, effetto Mondiale: il tris che fa sognare Allegri

Il calciomercato della Juventus vedrà a gennaio dei movimenti in entrata o in uscita all’interno della rosa di Massimiliano Allegri?

Una domanda alla quale soltanto il tempo potrà dare una risposta. Il mese di gennaio, che ha visto la riapertura ufficiale delle trattative, sarà molto importante per la Juventus. Che è impegnata su più fronti e cercherà di portare a casa almeno un trofeo.

La seconda parte della stagione da affrontare sarà molto intensa, visto che si giocherà con tante gare ravvicinate. Mister Allegri vorrebbe poter contare su qualche uomo in più per le sue rotazioni, visti anche gli infortuni che finora lo hanno privato di pedine preziose. La rosa presto recupererà alcuni uomini, ma se ci sarà occasione per rinforzare la squadra la società non dovrà farsi trovare impreparata. Nello stesso tempo è inevitabile già iniziare a pensare alla prossima stagione. Perché ci sarà bisogno di diverse novità visti i tanti elementi in scadenza di contratto.

Juventus, Paredes e Di Maria per convincere De Paul

In tutti i reparti sono dunque destinati ad arrivare nuovi giocatori e la Juventus a centrocampo stando agli ultimi rumors starebbe continuando a seguire con particolare l’attenzione il mediano dell’Atletico Madrid Rodrigo De Paul. Un giocatore che tra l’altro gli italiani conoscono benissimo visti i suoi trascorsi in serie A.

L’ex calciatore dell’Udinese pare destinato a cambiare aria nella prossima stagione e l’aver conquistato il titolo di campione del mondo ha fatto lievitare la sua quotazione. Lo cercano anche alcuni club di Premier League ma la sua preferenza sarebbe il ritorno in Italia. Come spiega “TodoFichajes” le possibilità che approdi alla Juve non sono remote, tanto più che i compagni di squadra in nazionale Di Maria e Paredes starebbero spingendo per farlo approdare in bianconero.