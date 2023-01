Calciomercato Juventus, intreccio con l’Inter: 50 milioni

Calciomercato Juventus, si stagliano all’orizzonte nuove battaglie di mercato con gli acerrimi rivali nerazzurri.

La scorsa estate fu agguerritissimo il duello per Bremer, poi rimasto a Torino (ma in maglia bianconera). Ora l’effetto domino potrebbe scatenarlo l’eventuale cessione di Milan Skriniar, difensore slovacco in scadenza di contratto e richiestissimo dalle big d’Europa. Insomma, anche sul mercato è sempre derby d’Italia, è sempre Juventus contro Inter.

Da qualche settimana, infatti, vi raccontiamo di come si stia stagliando all’orizzonte un’altra disputa tra bianconeri e nerazzurri. L’oggetto della contesa anche stavolta è un difensore, che Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, avrebbe puntato in caso di cessione dell’ex Sampdoria, che ancora non ha fatto sapere se prolungherà o meno. Si tratta del giovane centrale dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka, pure lui in scadenza e appetito da diversi club. Uno su tutti l’Arsenal, che sta dominando la Premier League ed è in cerca di rinforzi per consentire a Mikel Arteta di proseguire la cavalcata verso il titolo.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco su Malo Gusto e Dumfries se dice addio a Pavard

N’Dicka però piace molto anche alla Juventus, che ha bisogno di un’alternativa a Leonardo Bonucci, alle prese con continui problemi di natura fisica per via dell’età. I bianconeri cercano un giocatore con le caratteristiche del transalpino da affiancare a Bremer. Ma non è l’unico intreccio che potrebbe riguardare le due acerrime rivali.

Un altro ruolo “scoperto” in questo momento nella rosa di Massimiliano Allegri è la corsia destra. Juan Cuadrado probabilmente è al suo ultimo anno a Torino e la Juve deve trovare al più prestito un suo sostituto. Tra le squadre interessante al promettente classe 2003 del Lione, Malo Gusto, c’è pure Madama. Negli ultimi giorni tuttavia, avrebbe fatto – secondo il network tedesco TZ Munchen – passi da gigante anche il Bayern Monaco, che sta per perdere Benjamin Pavard – il nazionale francese ha manifestato la volontà di lasciare la Baviera – e starebbe pensando a lui ed all’interista Dumfries.