Calciomercato Juventus, il tecnico lo molla ufficialmente: “Grazie, ora puoi andare”

Calciomercato Juventus, l’allenatore del club inglese ha deciso di mettere alla porta i giocatori che non vogliono rinnovare.

Si respira una certa frenesia in casa Juventus. A livello societario c’è tanta voglia di avviare quello che sarà il nuovo corso, coi dirigenti che entreranno in carica il prossimo 18 gennaio chiamati a condurre il club bianconero verso mete sempre più ambiziose. Anche sul piano sportivo sembra essere ritornato un certo entusiasmo, come dimostra il fatto che l’Allianz Stadium, domani pomeriggio contro l’Udinese, sarà pieno in ogni ordine di posto.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono riusciti a riguadagnarsi la stima dei tifosi grazie ai sette successi consecutivi. Una cavalcata degna di nota che ha riportato la Juventus a lottare per lo scudetto, obiettivo che lo scorso ottobre appariva ormai irraggiungibile. Ora il Napoli è distante “solo” sette punti. Un divario senz’altro ancora importante ma bisogna anche considerare che tra poco più di una settimana i bianconeri affronteranno proprio gli uomini di Luciano Spalletti al “Maradona”. E la vittoria nello scontro diretto potrebbe lanciare definitivamente la Signora.

Calciomercato Juventus, Rodgers “libera” Tielemans

Poi c’è l’argomento mercato che tiene banco nel quartier generale della Continassa. La finestra invernale dei trasferimenti è ufficialmente aperta da qualche giorno. Ma è improbabile che la Juventus effettui qualche operazione rilevante prima che si insedi il nuovo Consiglio d’amministrazione.

Il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini ha in ogni caso il compito di non farsi sfuggire le possibili occasioni che quasi certamente si presenteranno nella sessione appena iniziata. C’è grande curiosità per quanto riguarda il centrocampista Youri Tielemans, in uscita dal Leicester. La Juventus segue da tempo il nazionale belga, tra i pezzi pregiati delle Foxes e attualmente in scadenza di contratto. Particolarmente interessanti, a tal proposito, sono le parole pronunciate poche ore fa dal tecnico Brendan Rodgers durante la conferenza di presentazione del match di FA Cup con il Gillingham. “Se qualcuno non vuole essere qui o vuole troppi soldi – ha detto l’allenatore del Leicester – dobbiamo avere il coraggio di dirgli “grazie, puoi andare”. Diversi ragazzi sono all’ultimo anno di contratto”.