Ritorna alla Juventus ma parte subito: maxi intreccio in Serie A

Ci sono sempre voci che riguardano il calciomercato della Juventus, anche se il mese di gennaio non dovrebbe prevedere rivoluzioni.

Proprio a margine della partita vinta contro la Cremonese mister Allegri ha parlato anche del mercato, non evidenziando particolari necessità di intervenire sulla rosa. Ma non è da escludere che possa esserci qualche movimento in entrata o in uscita.

Gennaio dunque sarà un mese molto importante per le ambizioni dei bianconeri. Non ci saranno grandi colpi come avvenuto lo scorso anno, ma se ci sarà l’occasione per migliorare la qualità dell’organico e offrire al tecnico altre soluzioni di formazioni la dirigenza dovrà farsi trovare pronta. Anche perché potrebbero presentarsi delle occasioni da cogliere al volo per anticipare la concorrenza. Attenzione però anche a delle possibili uscite, alcuni elementi di fronte ad offerte importanti potrebbero anche cambiare casacche.

Juventus, Luca Pellegrini alla Lazio a gennaio? Cessione possibile

La società dovrà prendere delle decisioni a riguardo anche di chi ha giocato meno, come ad esempio Kaio Jorge. Ma anche relativamente a quei giocatori che sono attualmente in prestito e che rappresentano comunque un patrimonio del club.

Il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ha spiegato che potrebbero presto esserci delle novità in arrivo riguardo Luca Pellegrini. L’esterno attualmente si trova in prestito all’Eintracht Francoforte, dove tuttavia non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Pellegrini già in questo mese di gennaio potrebbe tornare in Italia, per giocare in serie A con la maglia della Lazio di Maurizio Sarri. Il calciatore avrebbe anche dato disponibilità ad abbassare il suo ingaggio per favorire il decollo della trattativa. La Lazio però prima di chiudere l’affare dovrà trovare una sistemazione a Fares.