Calciomercato Juventus, Di Maria e quei tre mondi: non torna più indietro

Calciomercato Juventus, Di Maria e quei tre mondi: al momento però il Fideo non torna più indietro. Ecco quello che sta succedendo

Angel Di Maria, oggi, contro l’Udinese, dovrebbe ritrovare una maglia da titolare alle spalle di Kean e dopo aver saltato la gara contro la Cremonese per infortunio.

Un ritorno sicuramente importante per la Juventus e per Massimiliano Allegri che spera ovviamente di vedere un giocatore diverso rispetto a quello “ammirato” nella prima parte di stagione. La vittoria del Mondiale in Qatar si spera possa dare al Fideo quella volontà che fino a novembre non s’è vista a Torino e che invece s’è vista al fianco di Messi con la maglia dell’albiceleste. Vedremo se ci sarà un vento nuovo anche in Serie A. Ma quello che tiene banco, ovviamente, è anche la questione relativa al suo futuro. Come tutti sappiamo Di Maria ha firmato un contratto con un solo anno con la maglia della Juventus. E per il momento di rinnovo non se ne parla. Anche perché, ed è cosa nota anche questa, lui vorrebbe tornare a giocare al Rosario Central per chiudere lì la sua carriera. Dove tutto è iniziato.

Calciomercato Juventus, la situazione Di Maria

La situazione, comunque, non è ancora definitiva, almeno secondo le indiscrezioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport. L’agente del calciatore, Lisandro Pirosanto, continua a registrare quello che è l’interesse di diversi club sparsi per il Mondo.

In prima fila ci sarebbe il Botafogo, mentre si intensificano anche quelle che sono le richieste di club di Stati Uniti, Emirati Arabi e Arabia Saudita. E ovviamente sullo sfondo rimane anche il Rosario Central, il sogno del Fideo, che però al momento non sembra essere nelle condizioni di prendere il giocatore. Si sta lavorando per questo in Argentina, ma la situazione è in alto mare. Almeno per ora, ovviamente.