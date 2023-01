Calciomercato Juventus, fatto fuori dal tecnico: ritorno immediato

La Juventus si sta preparando al prossimo impegno sul campo ma nel frattempo è logico che ci siano tante voci e rumors di calciomercato.

I bianconeri puntano ad una seconda parte di stagione da assoluti protagonisti. Sette vittorie consecutive in campionato, l’ultima arriva dopo la sosta per i mondiali, consentono alla formazione di Massimiliano Allegri di continuare a sognare in grande.

Certamente ci sarà bisogno del contributo di tutti gli elementi della squadra, perchè oltre al campionato la Juventus punta ad essere protagonista anche in Europa League e in Coppa Italia. L’obiettivo è quello di riuscire a portare a casa almeno un trofeo. Per questo motivo il tecnico vorrebbe magari poter contare su qualche nuovo volto. Anche perché in ogni caso bisogna guardare al futuro e alla sostituzione di quei giocatori che andranno via in estate. E i bianconeri hanno bisogno in primis di nuovi esterni difensivi. Tant’è che nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi.

Juventus, il Real “scarica” Odriozola

Da Karsdorp a Fresneda, passando anche per altre opzioni. La Juventus cerca un nuovo terzino destro e a gennaio non si esclude che possa essere colta al volo qualche occasione che il mercato potrebbe offrire. Occhi dunque spalancati per la dirigenza. Una buona occasione potrebbe arrivare dal Real Madrid.

El Nacional rivela come il Real Madrid ormai non abbia intenzione di puntare su Odriozola. Ancelotti gli ha concesso una chance ma il calciatore ex Fiorentina non l’ha sfruttata, tant’è che il tecnico avrebbe dato il via libera per la sua cessione. Il Real ha pagato il terzino 30 milioni di euro, per questo motivo non vorrebbe fare sconti. Tuttavia ultimamente Juve, Bilbao e Villarreal avrebbero smorzato il loro interesse nei confronti di Odriozola. Che però potrebbe tornare in serie A, visto che la Fiorentina al contrario sarebbe ben felice di accoglierlo nuovamente in rosa.