Calciomercato Juventus, il futuro di Di Maria adesso potrebbe essere deciso nell’immediato. Una nuova sfidante.

Il futuro di Angel Di Maria potrebbe essere deciso a giungo. Come sappiamo il ‘Fideo’ andrà in scadenza di contratto con i bianconeri proprio alla fine di questa stagione in corso. Nel suo destino continua ad esserci la possibilità di ritornare in Argentina ma, adesso, ci sarebbe una nuova possibile sfidante nel suo futuro.

Stando infatti ai colleghi esteri di ‘TNT Sports Brasil’ un Inter sarebbe nel destino di Di Maria. Si tratterebbe del club brasiliano l’Internacional di Porto Alegre. Il club brasiliano è pronto ad accogliere il recente campione del mondo e si contenderebbe l’ala argentina proprio con il Rosario, il club più vicino a Di Maria.

Calciomercato Juventus, c’è anche l’Internecional di Porto Alegre nel futuro di Di Maria

L’ala argentina è stata più che chiara sul suo destino, vuole concludere la sua carriera fuori dall’Europa. Ritornando, possibilmente, in Argentina nel club che l’ha lanciato a livello professione, il Rosario Central. Ma adesso nel sue destino potrebbe, anche, esserci il Brasile.

Il presidente del club argentino si è dichiarato piuttosto ingolosito dell’opportunità di riavere il figliol prodigo a casa, mentre sempre dal Sudamerica arriva un altro corteggiamento per Di Maria. Stando infatti al portale ‘TNT Sports Brasil’, l’Internacional di Porto Alegre sogna l’arrivo in maglia biancorossa del fenomeno argentino. Per il momento, l’Internacional non avrebbe presentato ancora nessuna offerta ufficiale al giocatore per portarlo a Porto Alegre. Tutto dipenderà ovviamente, dalla volontà del ‘Fideo’ di proseguire o meno l’avventura alla Juventus, con l’entourage del 34enne mancino e la dirigenza della Continassa che adesso dovrebbe dare il verdetto a breve su quello che sarà il destino del calciatore argentino.