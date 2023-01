Bonucci “detta” il mercato della Juventus: la sentenza di Allegri è arrivata

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo per la tifoseria bianconera in questo mese di gennaio.

L’entusiasmo sta crescendo partita dopo partita in casa Juve. Contro l’Udinese è arrivata l’ottava vittoria consecutiva che ha consentito agli uomini di Massimiliano Allegri di continuare nella scalata in graduatoria. Ci sono tutti i presupposti per poter lottare per lo scudetto con il Napoli e con le altre big della serie A.

Senza dimenticare però gli impegni in Europa League e in Coppa Italia, che potrebbero portare i bianconeri a giocare per grandi traguardi. Tuttavia in queste settimane c’è anche il mercato aperto in entrata e in uscita, con voci e rumors che si susseguono. Ci si potrebbe aspettare qualche rinforzo low cost negli ultimi giorni di questa sessione invernale? L’attenzione della dirigenza sarà spostata presumibilmente di più sulle mosse da effettuare nel corso della prossima estate.

Juventus, Rugani non parte a gennaio

Nel frattempo la dirigenza deve pensare prima di tutto a gestire il suo organico e quei giocatori che sono di proprietà del club ma che giocano con una maglia diversa. Rappresentano un patrimonio tecnico oltre che economico. Si sta parlando anche di ipotetiche cessioni in questo periodo, ma è arrivato un brusco stop ad un rumor.

Diversi sondaggi negli ultimi giorni per #Rugani, anche dall’estero, ma la #Juve non apre a una partenza invernale: anche per via delle condizioni di Bonucci, alle prese con diversi stop in stagione 👉⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 9, 2023

Il giornalista Romeo Agresti su Twitter infatti ha spiegato come negli ultimi giorni siano stati effettuati dei sondaggi da parte di club esteri nei confronti di Daniele Rugani. Ma la Juventus, anche per via delle condizioni non ottimali di Bonucci in questa stagione, non sembra intenzionato a cederlo in questa sessione invernale.