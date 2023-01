Calciomercato Juventus, idee chiare per Zidane: “Non ha interesse ad allenarla”

Continuano ad esserci tante voci e rumors rispetto alle mosse future della Juventus legate al calciomercato, sia in entrata che in uscita.

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per la formazione bianconera, con altri due successi di misura che hanno consentito alla formazione di Massimiliano Allegri di continuare nella propria risalita in classifica. Con nessuna voglia di fermarsi.

Le critiche all’allenatore per ora si sono placate, il lavoro del livornese è stato impostato soprattutto sulla fase difensiva. La porta della Juventus è rimasta inviolata nelle ultime otto apparizioni ed è chiaro che non prendere gol è molto importante quando si vuole ambire a grandi traguardi. Tuttavia le voci su una sua possibile sostituzione in panchina alla fine della stagione attuale non si fermano. Con Conte e Zidane che vengono indicati come suoi possibili sostituti.

Calciomercato Juventus, Moure: “Zidane al Brasile? Voce durata poco”

Il giornalista Pato Moure è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Twitch parlando del futuro allenatore del Brasile, per il quale si vocifera anche il nome di Zidane oltre a quello di Mourinho.

“Il presidente della federazione deciderà chi sarà il prossimo ct, si è parlato molto di Ancelotti, Guardiola e Abel Ferreira del Palmeiras, ma di Mourinho si è parlato molto poco” ha spiegato. Sottolineando, riguardo l’ipotesi legata a Zidane, di come “ha già dichiarato di non aver interesse ad allenare una nazionale come il Brasile, voleva la Francia ma ora che è stato confermato Deschamps dovrà aspettare ancora. Il nome di Zidane è durato poco“. L’ex numero 21 della Juventus vede il suo futuro ancora con diversi punti interrogativi. Ma un suo approdo alla Juventus in vista della prossima stagione non è ancora da scartare.