Napoli-Juventus, Allegri e il dubbio (inesistente) su Vlahovic: l’allarme è fragoroso

La Juventus continua nella sua risalita in classifica e la tifoseria bianconera è tornata a sognare in grande.

Ottavo successo consecutivo ottenuto dalla formazione di Massimiliano Allegri contro l’Udinese. Altri tre punti che consentono di tenere il ritmo del Napoli capolista ma nel frattempo anche di rosicchiare punti alle altre concorrenti per lo scudetto come ad esempio Milan e Inter.

Il rientro a tempo pieno di alcuni elementi sta facendo la differenza e continuando su questa strada è chiaro che si può ambire a traguardi importanti non solo in Italia ma anche in Europa. Gennaio però è anche il mese del calciomercato e i tifosi aspettano con ansia di capire se ci sono i margini per alcuni interventi in entrata. È molto probabile che se ci saranno acquisti in queste settimane saranno essenzialmente low cost, per far sì che non venga appesantito troppo il bilancio o il monte ingaggi.

Juventus, Vlahovic può saltare il match con il Napoli

Nel frattempo però gli uomini di Allegri dovranno concentrarsi sulle sfide in calendario nelle prossime settimane. Solo continuano a vincere si potrà accorciare il gap con il Napoli di Spalletti, che sta ottenendo risultati straordinari abbinati al bel gioco.

Nelle partite giocate fin qui nel 2023 non si è visto in campo Vlahovic. L’attaccante serbo, reduce dai mondiali in Qatar, è ancora ai box per infortunio. E’ chiaro che Allegri spera di poterlo avere a disposizione al più presto, così come gli altri elementi che ancora sono fermi o non ancora al meglio. Secondo quanto riportato da Di Marzio, per Vlahovic pare improbabile poter presenziare al big match proprio contro il Napoli. Senz’altro una assenza pesante, di quelle che fanno senz’altro parlare. L’attaccante dovrebbe tornare a disposizione entro fine mese.