Bomba in diretta, Dumfries alla Juventus: “Lo stanno pensando”

Bomba in diretta, i nerazzurri tremano: oltre a Skriniar, in scadenza di contratto, potrebbero perdere anche l’olandese.

La partita con il Napoli, in programma venerdì prossimo allo stadio “Maradona”, assume i contorni di un potenziale crocevia per la Juventus. La posta in palio, nella sfida del capoluogo campano, è alta soprattutto per i bianconeri. Che hanno l’occasione di ridurre ulteriormente il divario dagli azzurri di Luciano Spalletti, al momento di sette punti.

Senza considerare che un’eventuale vittoria darebbe agli uomini di Massimiliano Allegri ancora più consapevolezza dopo gli otto successi di fila, fondamentali per rilanciare le ambizioni scudetto della Signora. Un filotto impressionante, specie se teniamo conto del fatto che la Juventus in campionato non incassa un gol dal match di San Siro con il Milan dello scorso ottobre. L’esame Napoli capita a fagiolo. La Signora affronterà un avversario che nella prima parte della stagione non ha praticamente mostrato punti deboli, vincendo praticamente sempre. Non c’è miglior modo, dunque, per verificare se la Juve è davvero tornata a “fare la Juve” oppure se serve ancora tempo per ridiventarlo.

Bomba in diretta, Santini: “Per Dumfries servono 50 milioni”

A rendere più frizzante l’atmosfera, intanto, ci pensa il calciomercato. La finestra dei trasferimenti è aperta ormai da dieci giorni. Ma, almeno per quanto riguarda l’Italia, non ci sono stati ancora movimento di un certo rilievo. È ormai noto, in ogni caso, come la Juventus sia alla ricerca di un terzino destro che possa prendere il posto di Juan Cuadrado, attualmente fermo per infortunio e in scadenza di contratto.

Tra i vari rumors che si stanno rincorrendo in queste ore ce n’è uno che riguarderebbe l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries, la cui permanenza in nerazzurro non è affatto sicura. Tra le possibili destinazioni dell’olandese ci sarebbe anche Torino: una vera e propria “bomba” di mercato sganciata dal giornalista Fabio Santini, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “La Juventus sta cercando un esterno che abbia una cifra abbordabile – ha detto – Qualcuno, ma qui siamo nel fantacalcio, ha pensato che l’Inter potrebbe cedere Dumfries alla Juve, ma i bianconeri non hanno 50 milioni per convincere l’Inter a cederlo a gennaio”.