Calciomercato Juventus, Di Maria e quell’offerta faraonica: doppio tradimento

Calciomercato Juventus, adesso il futuro dell’argentino potrebbe essere altrove ma non nella destinazione inizialmente proposta.

Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro di Angel Di Maria potrebbe non essere, di nuovo, in Argentina come si era ipotizzato inizialmente. Secondo, infatti, le ultime analisi di mercato il giocatore potrebbe essere attratto da ben due nuove destinazioni, fino ad ora, non dichiarate.

Secondo il portale estero “Tyc Sports”, il Fideo sarebbe seguito da due club brasiliani, Botafogo ed International di Porto Alegre, oltre che da diversi club dell’Arabia Saudita (com’è già stato nel caso di Cristiano Ronaldo). Come scrivono nell’indiscrezione, infatti, questi club sarebbero pronti a mettere sul piatto ingaggi faraonici che potrebbero, quindi, convincere il giocatore.

Calciomercato Juventus, nuove proposte nel futuro di Di Maria

Di Maria, vista anche l’età ormai avanzata classe 1988, potrebbe pensare ad un’ultima tappa “esotica” prima di chiudere la carriera a Rosario dove, comunque, andrebbe a prescindere dalla possibile avventura post Juventus. Ovviamente non è nemmeno esclusa, del tutto, la possibilità di un rinnovo in bianconero, anche se adesso non sembra ci sia ancora questa possibilità, ma, certamente, la decisione finale spetterà soltanto a lui. Di Maria sarà dunque decisivo nel proprio futuro e molto verrà deciso anche in base alle sue aspettative e alla forma che, visto il recente mondiale vinto da protagonista, sembra ancora al top nonostante gli infortuni che l’hanno tenuto spesso fuori dal campo nella prima parte stagionale con la maglia della Juventus. Non ci resta che attendere nei prossimi mesi quale sarà la decisione finale di Di Maria, adesso ad un passo dalla svolta per il proprio futuro professionale.