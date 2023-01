Ancelotti e l’acquisto perfetto: Juventus demolita

Calciomercato Juventus, anche Ancelotti si iscrive alla corsa al colpo. Per gli spagnoli sarebbe l’acquisto perfetto. Demoliti i bianconeri.

Piace a tutti. Forse a mezza Europa. E da qui a giugno potrebbe piacere anche all’altra mezza. Perché non solo ha qualità, ma ha anche la possibilità di firmare per un altro club a parametro zero.

La Juventus a quanto pare ci ha visto giusto. Visto che su Grimaldo ci sono le migliori squadre europee. E già alla lunga lista si potrebbe inserire il Real Madrid di Carlo Ancelotti, almeno secondo quelle che sono le informazioni di todofichajes.net. Da quelle parti hanno un problema sulla corsia mancina, visto che Mendy non sembra convincere più. L’obiettivo sarebbe un altro, si parla di Davies del Bayern Monaco, ma non sarà facile strapparlo ai bavaresi. E per questo starebbe prendendo piede l’ipotesi Grimaldo.

Calciomercato Juventus, il Real su Grimaldo

Secondo gli spagnoli l’ex Barcellona adesso al Benfica quello dell’esterno mancino in forza alla truppa lusitana potrebbe essere l’acquisto perfetto per il Real Madrid.