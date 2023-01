Calciomercato, incontro in sede: Inter e Juve spalle al muro

Calciomercato, bianconeri e nerazzurri alla finestra per il difensore che potrebbe non rinnovare con il suo club.

La Juventus domani sera sarà chiamata ad una prova importante. Un esame bello tosto, ma indispensabile per capire dove può arrivare realmente questa squadra.

Le otto vittorie consecutive sono state indubbiamente una risposta significativa dopo mesi difficili, complicati, in cui ha dovuto fare i conti pure con la dolorosa ed inaspettata eliminazione dalla Champions League. Qualche risposta in tal senso l’avevano già data i successi negli scontri diretti con Inter e Lazio prima dei Mondiali. Ma fare risultato a Napoli avrebbe un valore sicuramente maggiore. Gli azzurri finora hanno dominato questo campionato, rimediando la prima sconfitta solo una settimana fa a San Siro contro l’Inter. Una squadra, quella di Luciano Spalletti, di caratura europea, che difatti ha fatto benissimo anche fuori dai confini nazionali, stravincendo il proprio girone davanti al Liverpool. La miglior difesa del campionato, quella bianconera, dovrà cercare di contenere un attacco stratosferico, che fino a questo momento ha segnato più gol di tutti.

Calciomercato, incontro tra Smalling e la Roma

La supersfida del “Maradona” catalizza – giustamente anche – tutte le attenzioni in queste ore, malgrado stia tenendo banco anche il mercato, aperto ormai da dieci giorni.

Abbiamo più volte detto che la Juventus sta probabilmente lavorando in prospettiva, visto che difficilmente potrà fare grandi colpi in questa sessione. Tra i potenziali obiettivi per l’estate ci sarebbe anche quel Chris Smalling che non ha ancora deciso di rinnovare con la Roma. L’esperto difensore inglese fa ancora la differenza in Serie A ed è per questo che sulle sue tracce c’è anche l’Inter, pronta a fare concorrenza ai bianconeri. Secondo quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, c’è stato oggi un incontro tra i giallorossi e l’entourage del calciatore per portare avanti la trattativa. La Roma propone un contratto di due anni, ma a cifre più basse e con bonus sostanziosi. Smalling vorrebbe restare nella Capitale, solo che secondo i suoi procuratori serve un’offerta leggermente più alta per far sì che il matrimonio con la società capitolina prosegua.