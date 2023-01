Dall’Inter alla Juventus: affare da 50 milioni, la fumata bianca arriva così

Dall’Inter alla Juventus, l’effetto domino coinvolge anche l’esterno che potrebbe presto lasciare Milano.

La scorsa estate fece parecchio rumore il trasferimento di Gleison Bremer alla Juventus. Ma più del “tradimento” del difensore brasiliano all’altra metà di Torino, quella granata, colpì il fatto che i bianconeri lo soffiarono ad una grande rivale come l’Inter.

Fino a qualche settimana prima, infatti, sembrava che l’ex centrale del Toro fosse destinato a vestire la maglia nerazzurra. Eppure, come succede spesso in sede di mercato, sul giocatore piombò improvvisamente la Signora, che offrì più dei nerazzurri e si assicurò uno dei migliori difensori in circolazione. Uno scenario che potrebbe ripetersi anche nei mesi a venire, anche se in questo caso si tratterebbe di un passaggio diretto dall’Inter alla Juve. E il calciatore in questione è l’olandese Denzel Dumfries, che a quanto pare l’amministratore delegati Beppe Marotta avrebbe messo sul mercato. Ritenendolo forse uno dei “sacrificabili” per poter far quadrare i conti e provare ad accontentare Milan Skriniar, convincendolo a rinnovare e a dire di no alle sirene inglesi e del Psg.

Dall’Inter alla Juventus, effetto domino Pavard: Dumfries è più vicino

Negli ultimi giorni Dumfries è stato accostato pure alla Juventus- Il problema però è che servono almeno 50 milioni – cifra che in questo momento i bianconeri sembrano non poter spendere – per regalare a Max Allegri quell’esterno che sogna da tempo.

La seconda parte della stagione, intanto, non è iniziata sotto una buona stella per l’olandese. Si è fatto un autogol contro il Monza ed è stato uno dei peggiori in campo contro il Parma. Al punto che la Gazzetta dello Sport ieri ha parlato di una sua possibile cessione. C’è anche l’interesse del Bayern Monaco, che nella prossima estate potrebbe dover salutare Benjamin Pavard. Il terzino francese ha già fatto capire di voler cambiare aria ed è appetito dalle due big spagnole, Barcellona e Real Madrid. Se i Blancos dovessero dirigersi sul giocatore transalpino, come riferisce il portale tedesco fcbinside.de, la Juventus potrebbe avere campo libero per Dumfries, seguito anche da Carlo Ancelotti.