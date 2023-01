Dietrofront clamoroso del Bayern: arriva gratis alla Juventus

Calciomercato Juventus, il voltafaccia del Bayern Monaco potrebbe aprire scenari importanti per i bianconeri, a caccia di rinforzi.

Non solo Napoli-Juventus. La super sfida del “Maradona” chiaramente calamiterà l’attenzione mediatica, visto che si affrontano la prima e la seconda forza del campionato. Dopo aver allungato ad otto la striscia di vittorie utili consecutivi, la compagine di Allegri cerca la definitiva consacrazione al cospetto della capolista. A gennaio inoltrato, però, il tourbillon di indiscrezioni legate ai possibili colpi ancora in essere continua a tenere banco.

Ne sa qualcosa la Juventus, che vuole regalare ad Allegri un paio di innesti con cui rivitalizzare una rosa che il tecnico livornese ha contribuito a risollevare. Salvo cessioni importanti, però, Cherubini non avallerà grandi operazioni. Oltre all’acquisto di un terzino destro in grado di far rifiatare Juan Cuadrado e all’innesto di almeno un difensore che prenda il posto di Bonucci, “Madama” potrebbe rinforzare ulteriormente il centrocampo. Le situazioni riguardanti Rabiot e Mckennie, infatti, possono schiudere scenari interessanti. Non è escluso, però, che la Juve possa guardare con attenzione anche all’evolvere degli scenari in attacco.

Calciomercato Juventus, niente Bayern per Firmino: ritorno di fiamma bianconero?

In attesa che Vlahovic recuperi dai postumi della pubalgia, Allegri sta ricevendo risposte importanti sia da Kean che da Milik. Il bomber polacco, per rispettare il quale la Juve dovrebbe versare otto milioni di euro nelle casse del Marsiglia, sta convincendo tutti a suon di prestazioni importanti. Nelle scorse settimane, però, era stato accostato con una certa insistenza alla Juventus anche Roberto Firmino, in scadenza di contratto con il Liverpool.

Sebbene su input di Klopp i Reds stiano provando a muovere passi concreti per provare a pervenire all’intesa definitiva, al momento la fumata bianca per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023 non è stata ancora trovata. Oltre a fantasiose ipotesi esotiche, per il futuro di Firmino si erano fatte larghe anche due piste europee importanti che conducevano a Bayern Monaco e Juventus. I bavaresi, però, secondo quanto riferito dalla BILD non sarebbero affatto convinti di portare avanti l’operazione. Il club tedesco vuole infatti acquistare una punta di ruolo, in grado di prendere le redini di Robert Lewandowski. Chissà che a questo punto la Juve a giugno non possa fare un pensierino a Firmino, fermo restando che un’eventuale operazione a gennaio sarebbe impossibile da imbastire. La “Vecchia Signora”, infatti, ha esaurito gli slot da destinare agli extracomunitari.