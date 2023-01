Hanno detto sì: ritorna alla Juventus e parte subito

Calciomercato Juventus, hanno detto di sì: ritorno e addio in tempi immediati. Ma c’è una condizioni da tenere sotto stretta osservazione

Ritorno e addio. In tempi celeri. Questo potrebbe essere il destino di un calciatore di proprietà della Juventus che all’inizio della stagione i bianconeri hanno deciso di mandare in prestito.

Luca Pellegrini al momento è all’Eintracht Francoforte, ma anche lì, come succedeva a Torino, sta giocando poco. Con il club tedesco il giocatore non si è mai ambientato e allora sta cercando una via d’uscita. E vorrebbe tornare in Italia dove la Lazio di Maurizio Sarri lo vorrebbe prendere per farlo evidentemente giocare, visto che il pressing dei biancocelesti specialmente negli ultimi giorni è aumentato. Si aspettava solamente il via libera da parte dei tedeschi, che in estate hanno ceduto Kostic ad Allegri, e questo, secondo le informazioni riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe arrivato.

Calciomercato Juventus, svolta Pellegrini

Ci sarebbe stata solamente un’indicazione da parte del club che lo scorso anno ha vinto l’Europa League: che il tutto si possa risolvere in tempi brevi senza andare troppo per le lunghe. E, a quanto pare, questa situazione potrebbe verificarsi.

Adesso sta alla Lazio fare la mossa definitiva, quella di andare alla Juve e accelerare le cose. Il giocatore si potrebbe muovere in prestito con diritto od obbligo di riscatto, ma la formula in ogni caso dovrebbe essere trovata per fare felici tutti. Pellegrini, principalmente, che a quanto pare è voglioso di tornare in Italia, e poi la Juve, che nonostante quelle che sono le carenze difensive soprattutto sulle corsie, ha mandato via il giocatore. Alla Continassa non ci credono più di tanto, è evidente. E allora meglio cercare di monetizzare velocemente per avere qualche spiccio che potrebbe essere investito sul mercato. La sensazione è che l’operazione si farà.