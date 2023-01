Formazioni ufficiali Napoli-Juventus, Allegri sorprende tutti

E’ arrivato il giorno clou per la Juventus che a breve affronterà il Napoli in quello che sarà senz’altro l’incontro di cartello di questa giornata di campionato.

Una partita che i bianconeri dovranno affrontare con la massima concentrazione e con la consapevolezza di poter ambire ai tre punti contro la formazione che, classifica alla mano, si trova davanti a tutte.

La Juve arriva a questo confronto dopo una lunga striscia di risultati consecutivi agguantati prima e dopo la sosta per i mondiali in Qatar. La solidità difensiva è un’arma importante per chi vuole ambire a grandi traguardi e non aver incassato nemmeno un gol in queste gare vuol dire davvero tanto. Allegri tra l’altro sta ritrovando tanti big e questo non può altro che aiutare la squadra nella lotta per lo scudetto, senza dimenticare che ci sarà anche un’Europa League e una Coppa Italia nella quale essere protagonisti

Le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osihmen, Kvaratskhelia.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Dunque alla fine le scelte di Allegri sono ricadute sullo schema tattico che ha convinto nelle ultime apparizioni. In difesa torna Bremer con Alex Sandro e Danilo, mentre McKennie sarà utilizzato come interno di destra. Al contrario delle previsioni infatti l’allenatore ha deciso di lanciare fin dal primo minuto Chiesa. Non manca ovviamente Rabiot, a centrocampo c’è spazio anche per Fagioli. In attacco tocca a Di Maria dal primo minuto giocare alle spalle di Milik, scelto come titolare dal tecnico livornese.