“Non è da Juventus”: lo cacciano all’intervallo

Napoli-Juventus, tifosi scatenati sui social alla fine del primo tempo. Diversi elementi sottotono, ma uno non è da squadra bianconera secondo i tifosi

Si è appena concluso il primo tempo di Napoli-Juventus. E sono diversi gli elementi bianconeri che in questi primi 45 minuti di gioco sono apparsi sotto tono. Da Milik a Chiesa – che ha la scusante del rientro – ma anche Rabiot e Kostic.

Insomma, poca Juve in questa prima parte di gara anche se c’è un giocatore che più degli altri non è riuscito ad entrare in partita, toccando pochissimi palloni e non riuscendo quasi mai a trovare la posizione in campo. Parliamo di McKennie, impiegato come interno nel centrocampo a 5 disegnato da Allegri, che mai ha inciso. E che potrebbe anche ben presto essere sostituito.

“Non è da Juventus”, McKennie fuori

Il texano, al centro anche di diverse voci di mercato, è al centro delle polemiche sui social. “Non è da Juventus” scrivono alcuni utenti su Twitter. Altri si interrogano appunto su qual è la posizione in campo di Weston. Che praticamente ha deluso più di tutto.

Certo, nella seconda rete del Napoli tutto il pacchetto arretrato bianconero ha fatto acqua. Soprattutto Bremer – anche lui al rientro – che ha toppato l’intervento su Osimhen. Insomma, una Juve “solita”. Ma quel solito non basta contro questo Napoli. E il peggior in campo al momento sembra proprio essere McKennie.