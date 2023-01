Calciomercato Juventus, Zidane svetta su tutti: danno subito i numeri

Calciomercato Juventus, si allunga l’ombra dell’ex allenatore del Real Madrid su Max Allegri: l’indizio da non sottovalutare.

Non c’è dubbio che la panchina di Massimiliano Allegri sia tornata ad essere traballante dopo il 5-1 di Napoli, una delle peggiori sconfitte della storia bianconera. L’allenatore non rischia l’esonero come qualche mese fa. Ma in caso di ulteriore fallimento – che, tradotto, significa un’altra stagione senza nessun titolo – potrebbe veder sfumare la riconferma.

Le otto vittorie di fila in campionato avevano soltanto in parte placato gli animi dei tifosi più critici riguardo al suo operato. La contestazione social nei suoi confronti è nuovamente riesplosa venerdì scorso in seguito alla debacle partenopea. Quello con gli azzurri era l’esame da non sbagliare nella maniera più categorica. Ed invece la Juventus ne è uscita con le ossa rotte, distrutta a livello di risultato ma soprattutto a livello di gioco, con gli uomini di Luciano Spalletti apparsi superiori in tutto e per tutto. Per qualcuno è impossibile che la squadra adotti un atteggiamento così rinunciatario malgrado fior di giocatori in rosa.

Calciomercato Juventus, Zidane di nuovo a Torino: quote mai così basse

Ecco perché c’è chi vorrebbe il cambio di guida tecnica a fine stagione, a prescindere da cosa la Juventus riuscirà a portare a casa. In tanti si augurano il ritorno a Torino di Zinedine Zidane, che da giocatore ha lasciato tanti bei ricordi nella sua esperienza juventina. Il suo nome continua a circolare insistentemente ora che è svanita la possibilità di diventare il commissario tecnico della nazionale francese.

Sarà “Zizou” il successore di Max Allegri? Può darsi. Intanto un indizio da non sottovalutare lo danno i bookmaker di Snai. La quota di un possibile approdo dell’ex tecnico del Real Madrid alla Juventus è crollata in queste ore, al punto che che verrebbe pagato due volte la posta. Non era mai stata così bassa, nemmeno ad ottobre.