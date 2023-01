Conte-Tottenham al passo d’addio: “Di nuovo alla Juve”

La Juventus si sta preparando al prossimo appuntamento che giovedì sera la vedrà protagonista in Coppa Italia contro il Monza.

Una partita che i bianconeri devono vincere per andare avanti nel torneo, al quale la Juve tiene molto. Mettere un trofeo in bacheca è l’obiettivo di Allegri e dei suoi ragazzi, che vogliono regalare delle gioie alla propria tifoseria.

La Juventus è impegnata anche in campionato, dove rincorre il primo posto o quantomeno un piazzamento nella prossima edizione della Champions League, e non bisogna dimenticare l’Europa League. Altro torneo molto importante, vincerlo sarebbe fondamentale vista la vetrina che garantistiche. Vincere qualcosa, sì, perché le valutazioni alla fine della stagione si faranno ovviamente in base ai risultati che Allegri riuscirà a portare a casa. Non si placano le voci sul suo futuro.

Juventus, Cenolli: “Penso che Conte finirà la sua avventura al Tottenham”

Nonostante l’allenatore livornese sia legato da un lungo contratto con la Juventus, si sta parlando ormai da tempo dei suoi possibili successori. Con i nomi di Conte e Zidane che rimangono i più caldi, entrambi avrebbero il vantaggio di conoscere già molto bene l’ambiente.

L’agente Mario Cenolli è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TVPlay e ha parlato proprio del futuro del leccese, non escludendo affatto un suo nuovo approdo a Torino. “Penso che a fine stagione voglia finire la sua avventura al Tottenham. Non sta andando come avrebbe preferito. Probabile un ritorno alla Juve, con i giusti elementi da prendere indirizzati da Conte può tornare ad essere la Juve di prima” ha detto. Se ne potrebbe però riparlare decisamente tra qualche mese, quando la società farà le sue valutazioni sull’operato di Allegri e dei giocatori.