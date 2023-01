‘Esaltano’ la Juventus, hanno già deciso: “Conte esonerato”

‘Esaltano’ la Juventus: dopo la sconfitta di ieri nel derby contro l’Arsenal hanno già preso una decisione: quella di mandare via Antonio Conte

Nel derby londinese è successo quello che i tifosi del Tottenham considerano come un incubo: perdere in casa contro l’Arsenal. Con i Gunners che non hanno nemmeno sudato più di tanto a portare a casa tre punti fondamentali per la lotta alla Premier League.

E in questo modo la panchina di Antonio Conte traballa sempre di più. Nei giorni scorsi era uscita la voce di possibili dimissioni in caso di sconfitta. Queste al momento non sono arrivate ma il rapporto tra il tecnico e la società è ormai logoro e delle possibilità di rinnovo sono ridotte al lumicino. Anche perché fino al momento il pugliese si è rifiutato di firmare. Vuole garanzie forti sul mercato e queste non sono arrivate per ora. E dopo la battuta d’arresto di ieri anche i tifosi si sono messi contro l’allenatore. Vorrebbero l’esonero immediato.

Esaltano la Juventus, “richiamate Pochettino”

“Non possiamo perdere il derby in questo modo”. “Spero di non rivedere la difesa a cinque per molto tempo”. “Esonerate Conte, riprendiamo Pochettino e qualche giovane e ripartiamo”. Questi i toni dei commenti dei tifosi Spurs. Che hanno dato la propria sentenza.

L’avvio dopo lo stop Mondiale è stato traumatico per il Tottenham. Che adesso è a cinque punti dal Manchester United che occupa la quarta posizione con i Red Devils che hanno anche una partita in meno. E mentre le altre di rafforzano o tentano di farlo, Paratici per ora è fermo in questo gennaio è tutto ciò non fa altro che aumentare la tensione. Insomma, Conte sembra al capolinea. E la Juve guarda con interesse alle mosse future. Sopratutto perché Allegri dopo le cinque sberle contro il Napoli non è che se la passi benissimo.