Game over Juventus, scambio con l’Inter: chiudono l’affare

Game over Juventus, l’ipotesi scambio con l’Inter prende sempre più piede. A quanto pare si attende solo l’ok del giocatore. Chiudono l’affare

Marotta ha messo la freccia. E a quanto pare, secondo le informazioni riportate dal giornalista spagnolo Gerard Romero, è pronto a chiudere l’affare. Un affare che la Juventus, soprattutto la scorsa estate, aveva fiutato. Anzi, praticamente aveva chiuso visto che inizialmente erano stato trovati anche tutti gli accordi. Poi saltò tutto.

I bianconeri poi per mettere le cose a posto lì davanti, hanno preso Milik, ma il pallino Depay, soprattutto per il costo non eccessivo dell’operazione – un affare a zero – è rimasto nella testa dei dirigenti bianconeri. Che probabilmente visto quello che sta vivendo Vlahovic e visto che Kean non sembra essere da Juventus, ci hanno pensato anche in questo mese di gennaio. Così come ci hanno pensato la Roma e pure l’Inter, che sembra essere in dirittura d’arrivo in questa trattativa. Marotta, il colpo, lo fa con lo scambio.

Game over Juventus, scambio Correa-Depay

Xavi alla vigilia della sfida di Supercoppa al Barcellona – vinta ieri sera – ha spiegato che per qualunque partenza ci deve essere per ovvi motivi un sostituto. E allora perché non chiudere l’affare Depay con uno scambio? Sì, perché a quanto pare anche per i catalani privarsi dell’olandese è un affare.

Non solo per quello che è lo stipendio del giocatore, ma soprattutto perché ormai è fuori totalmente dal progetto tecnico di Xavi che dal momento del suo insediamento in panchina lo ha visto pochissimo. Preferendogli praticamente tutti i giocatori che ha in rosa. L’ultima scelta, praticamente, l’olandese, che ha chiesto a più riprese di essere ceduto. In Italia come detto non solo la Juve, ma anche la Roma ci ha fatto un pensiero. Ma è l’Inter quella pronta ad abbracciarlo. Si attende solamente l’ok del calciatore.