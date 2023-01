Juventus, Vlahovic-Pogba: doppia comunicazione ufficiale

La Juventus deve cancellare al più presto l’ultima sconfitta patita contro il Napoli che ha ridimensionato i sogni di scudetto dei bianconeri.

Di sicuro nessuno si aspettava un tracollo come quello vissuto da Rabiot e compagni al “Maradona”. Una sconfitta che brucia ancor di più visto il risultato, che ha evidenziato un netto divario tra la squadra allenata da Massimiliano Allegri e quella di Luciano Spalletti. La distanza con il primo posto adesso è aumentata a ben 10 punti.

Guai però a mollare, la seconda parte della stagione è appena iniziata e c’è ancora tanta strada da fare. Sia in campionato che in Europa League e Coppa Italia, gli altri due obiettivi stagionali della Juve. Proprio in Coppa Italia giovedì sera si torna in campo per gli ottavi di finale, con il Monza come ostacolo che sarà bene non sottovalutare. Bianconeri favoriti ovviamente, ma bisognerà entrare sul terreno di gioco con il giusto atteggiamento se si vorrà portare a casa la qualificazione.

Nel frattempo la squadra di Allegri sta proseguendo nella fase di preparazione al match. “Doppia seduta per i bianconeri: al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e infine partita finale. Nel pomeriggio lavoro in palestra. Paul Pogba e Dušan Vlahović hanno svolto tutto l’allenamento con la squadra” si legge nella nota del club.

Buone notizie dunque per l’allenatore, visto il rientro del centravanti e del centrocampista francese in gruppo. Per i due impensabile un utilizzo in Coppa Italia e probabilmente nemmeno per il prossimo weekend, neppure part time. Potrebbero essere inseriti nell’elenco dei convocati per le sfide di fine mese. Di sicuro la Juventus con questi due elementi ha senz’altro la possibilità di elevare il proprio rendimento e cercare di ridurre le distanze dalla vetta.