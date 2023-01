Conte-Juventus, ci hanno preso gusto: cifre da capogiro

Antonio Conte alla Juventus non è impossibile: cifre da capogiro e possibile ritorno alla guida dei bianconeri

L’ultima sconfitta del Tottenham nel derby di Londra contro l’Arsenal ha messo in discussione la permanenza di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs.

L’allenatore pugliese era arrivato a Londra con ben altre aspettative ma tra alti e bassi, al momento si trova fuori dalla zona Champions, dopo aver visto il Manchester United salire al quarto posto. La società londinese sta valutando concretamente la possibilità di interrompere il percorso con Conte e sta valutando diversi big rimasti senza squadra: da Pochettino a Luis Enrique, da Tuchel a Low. Adesso anche i bookmakers si sono scatenati sulla possibile prossima destinazione di Antonio Conte.

Quote Snai sul futuro di Conte: il ritorno alla Juve è possibile

Secondo le quote Snai, la possibilità che Antonio Conte dal primo settembre 2023 sia ancora l’allenatore del Tottenham rimane piuttosto concreta, come si evince dalla quota di 1,50.

Sono concrete, però, anche le voci che rivedrebbero Conte in Italia, alla guida della Juventus. I bianconeri potrebbero interrompere a fine stagione il secondo ciclo con Massimiliano Allegri che, al momento, si sta rivelando fallimentare. Secondo Snai, il ritorno dell’allenatore ex Inter a Torino è quotato a 4,50. A 10 è invece dato il suo ritorno alla guida della nazionale italiana. Destinazioni, invece, molto improbabili per Conte sono Paris Saint-Germain, Real Madrid e Inter, quotate a 15. Di conseguenza, al momento, la pista più concreta rimane quella della permanenza alla guida degli Spurs, con una reale possibilità che possa tornare alla Juventus dalla prossima stagione. Molto dipenderà dalla decisione della società londinese che sta valutando l’eventuale esonero già nelle prossime settimane. Rimane il fatto che il contratto di Conte è piuttosto significativo e per questo la società potrebbe decidere di arrivare almeno a fine stagione prima di prendere una decisione.