Calciomercato Juventus, blitz per la firma: incontro alla Continassa

Calciomercato Juventus, nelle ultime ore è stata avvistata nei dintorni del quartier generale bianconero. Proposta ufficiale in arrivo.

Di solito è nelle ultime due settimane di gennaio che decolla il mercato invernale. Lo scorso anno la Juventus mise a segno il colpo Vlahovic, acquistato dalla Fiorentina nella seconda metà del primo mese dell’anno. Stavolta è altamente improbabile che i bianconeri facciano un acquisto così importante e costoso.

La prima missione dei nuovi dirigenti – che si insedieranno domani facendo calare il sipario sull’era di Andrea Agnelli – riguarderà proprio la riduzione delle spese allo scopo di far quadrare i bilanci, messi duramente alla prova dalla precedente gestione. Se arriverà qualcuno sarà senza dubbio un affare low cost, un’occasione che offrirà il mercato. Federico Cherubini, il direttore sportivo bianconero che – almeno fino a giugno – ha incassato la fiducia del numero uno di Exor John Elkann, sta dunque lavorando in prospettiva. Non solo per quanto concerne gli eventuali nuovi acquisti, ma anche per la questione rinnovi.

Calciomercato Juventus, la madre-agente di Rabiot alla Continassa: il francese non parte a gennaio

Sono numerosi i giocatori in scadenza di contratto che potrebbero lasciare Torino a parametro zero la prossima estate. Tra questi c’è anche Adrien Rabiot, uno dei migliori in termini di rendimento in questa prima parte della stagione, diventato in poco tempo un “intoccabile” per Massimiliano Allegri.

Da potenziale esubero – in estate era praticamente quadi fatta per il suo passaggio al Manchester United – a risorsa da provare a rinnovare a tutti i costi. Le cose cambiano in fretta. La Juventus a quanto pare avrebbe impresso un’accelerata alla trattativa per il prolungamento del contratto del centrocampista francese, protagonista anche nell’ultimo campionato del mondo. Come riporta in questi minuti la Gazzetta dello Sport, la madre-agente dell’ex Psg, Veronique, è stata vista alla Continassa. Secondo la Rosea, il club bianconero vorrebbe provare a convincerlo proponendogli lo stessa cifra dello stipendio di Pogba (8 milioni di euro). Mamma Veronique però nicchia. Si aspetta qualcosa in più, considerando pure che il giocatore avrebbe offerte molto più redditizie dalla Premier League. La volontà di Rabiot sarebbe ad ogni modo quella di restare fino a giugno alla Juventus e di rispettare il contratto. Ergo, non andrà via entro fine mese.