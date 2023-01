La Juventus non ne può più ed alza la voce: “Documenti parziali e strumentali”

La Juventus non se può ed alza la voce: risposta ufficiale a Report da parte dei bianconeri dopo il servizio mandato in onda ieri sera

“Venerdì scorso la redazione di Report ha chiesto alla Società di sapere quale fosse la posizione rispetto all’inchiesta oggetto della trasmissione appena andata in onda. Questa la risposta inviata da Juventus poche ore dopo, solo parzialmente citata in onda”.

La Vecchia Signora alza la voce. E lo ha fatto nei minuti successivi al servizio di ieri sera che Report, il programma di Rai 3, che ha mandato in onda un servizio su quelli che sono stati i fatti che hanno coinvolto la Juventus e tutta la dirigenza, che ha deciso anche di dimettersi. Il Tweet sopra è stato accompagnato da un’immagine dove c’era allegata la risposta del club alle richieste del giornalista che ha seguito la vicenda. Ve ne citiamo solamente qualche passaggio, quelli che potrebbero essere i più interessanti. Poi, sotto, potrete leggere tutto il documento della Vecchia Signora.

La Juventus alza la voce, la risposta a Report

“Segnaliamo che tale data (riferita alla data di mandare in onda il servizio, ndr) precede di appena quattro giorni l’udienza, prevista per venerdì 20 gennaio, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, chiamata ad esprimersi sull’eventuale revocazione del giudizio di proscioglimento pronunciato lo scorso 27 maggio. Si tratta senza dubbio di una casualità“.

“Una completa analisi di tutta la documentazione, composta da migliaia di pagine e di intercettazioni integrali, potrà essere compiuta solamente delle sedi competenti, secondo le regole dell’accertamento giudiziale in contraddittorio, senza rischiare di fornire una informazione parziale e imprecisa”. Insomma, senza girarci troppo intorno, la Juventus non ci sta. Anzi, rilancia, e lo fa mostrando le risposte che mai sono state mandate in onda se non in maniera del tutto parziale. La Juventus si difende. Com’è giusto che sia.